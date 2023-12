La possibile scaletta del concerto di Calcutta a Milano

Il Relax Tour di Calcutta è alle sue battute finali. Lunedì 18 e martedì 19 dicembre, il cantautore si esibirà davanti a un Forum d'Assago (Milano) tutto esaurito, come il resto del suo tour. Chi non avrà occasione di vederlo, tuttavia, non dovrà attendere molto per un suo ritorno: il 17 luglio Calcutta sarà all'Ippodromo Snai, nel cuore della città.

Calcutta a Milano

I biglietti per i concerti del 18 e 19 dicembre al Forum di Assago sono andati esauriti ancor prima della data di uscita.

La scaletta del Relax Tour comprende 24 canzoni, che spaziano dalle hit recenti come 2minuti ai classici come Cosa mi manchi a fare, Frosinone e Paracetamolo.

Sulla cresta dell'onda dal 2015 grazie al secondo album Mainstream, Calcutta si è confermato nel 2018 con Evergreen. Le sue canzoni dal tocco retrò, caratterizzate da melodie accattivanti e testi leggeri e ironici, hanno conquistato il pubblico. Ogni giorno di più.

Nato Edoardo D'Erme, Calcutta ha resistito alla tendenza di molti artisti di voler essere sempre presenti. Si è regalato lunghe pause lontano dai riflettori, e dai social media, per dedicarsi alla scrittura. "Non è una scelta, mi viene così", ha raccontato.

Del resto, anche oggi che fa il tutto esaurito da nord a sud, Calcutta resta il ragazzo che viaggiava in treno per l'Italia, con la chitarra sulle spalle e la testa piena di sogni.