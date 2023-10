Calcutta, cosa sapere sul nuovo album Relax

Calcutta non è certo un artista convenzionale. E, convenzionale, non avrebbe potuto esserlo neanche la promozione di Relax. Per il lancio del nuovo disco, il cantante laziale ha "occupato" un intero palazzo della Darsena di Milano. "Relax. Fate con calma" si legge nel grosso cartellone rosa sulla facciata. Una risposta all'appello del sindaco Sala (che ha chiesto una Milano "più lenta") ma anche un geniale sistema promozionale. Che, peraltro, non è stato l'unico. Edoardo D’Erme, questo il suo vero nome, ha chiesto a Sara J Asmr , tra le più famose esponenti del mondo ASMR in Italia, di "sussurrare" in un video le tracce contenute nel disco. Il risultato? Un filmato surreale, a tratti disturbante ma per qualcuno rilassante, che contiene tutta l'essenza della poetica di Calcutta.

Dopo la live session del 14 e 15 ottobre, che ha permesso ai fan accorsi a Villa Medici a Roma di ascoltare le tracce in anteprima, il disco è approdato in streaming e nei negozi musicali venerdì 20.

Le canzoni, insieme a suoi successi passati, le porterà in giro per l'Italia nel corso di un tour interamente sold-out :

Il testo di 2minuti, il singolo che ha anticipato Relax

Dopo quattro anni di silenzio, Calcutta ha portato in radio il nuovo singolo, 2minuti, prima traccia estratta dall'album Relax.

Due minuti

La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea

Poi camminare così, a occhi chiusi

Sento qualcosa che mi viene addosso

Forse una marea

Una marea di non dirtelo

Non dirti che

Come un lampo sopra la città

Ti ho vista in un angolo

Da sola nel traffico

Ma magari non eri neanche te

E ho accelerato il passo per andare via

Il mio cuore è nel panico

La faccia d’intonaco

Ma magari non eri,

Magari non eri

Neanche te

Due minuti

Tutti i pensieri da dimenticare

E da lasciare qui

Ma poi non va mai così

E ho scritto un Vangelo che parla di te

Ma ormai è troppo tardi

E ho paura di dirtelo

Come un lampo sopra la città

Ti ho vista in un angolo

Da sola nel traffico

Ma magari non eri neanche te

E ho accelerato il passo per andare via

Il mio cuore è nel panico

La faccia d’intonaco

Ma magari non eri,

Magari non eri

Neanche te

E pensare a te

Alle tue braccia

Forse è l’unica cosa che mi salva

È come se

Nel pensare a te

Alle tue labbra

Forse è l’unica cosa che mi salva

Oh no, oh no, oh no

Come un lampo sopra la città

Ti ho vista in un angolo

Da sola nel traffico

Ma magari non eri neanche te

E ho accelerato il passo per andare via

Il mio cuore è nel panico

La faccia d’intonaco

Ma magari non eri,

Magari non eri

Neanche te

Nel brano Calcutta sembra narrare un inaspettato evento, o meglio, l'evitato incontro fortuito con una persona che desidera profondamente: il suo amore segreto, o un ex di cui vorrebbe confessare i sentimenti ancora presenti.

Questo istante scatena una serie di emozioni che il protagonista fatica a gestire, portandolo a decidere di accelerare il passo per evitare l'incontro effettivo con la persona di cui parla: l'ansia nel cuore, il viso impallidito.

Perché, in due minuti, lo stato d'animo può camviare. E può succedere di tutto. Anche che, in realtà, la persona non era chi si credeva: "Ma forse, in realtà, non eri, Forse non eri, Non eri nemmeno tu."