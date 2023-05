Il ritorno di Calcutta, date dei concerti del tour e nuovo album

Il nuovo album, «con calma»

A cinque anni di distanza dall'uscita del suo ultimo album, Evergreen, l’annuncio del nuovo tour da parte del cantante di Latina non ha fatto scalpore “solo” per aver segnato un imminente ritorno sui palcoscenici dal vivo, ma anche perché funge da preludio, attualmente ufficioso, per l’uscita di un nuovo disco. Per potere ascoltare il nuovo album di Calcutta, bisognerà infatti aspettare ancora un po’ di mesi dal momento che uscirà, presumibilmente, dopo l'estate, giusto in tempo per la partenza del Relax Tour. In ogni caso in questi anni, pur non pubblicando album o singoli, Calcutta non è mai rimasto senza musica in mano: nel 2020, ha inciso Blue Jeans con Franco126, nel 2021 Multisala con Davide Petrella, in arte Tropico, e, sempre nel 2021, Calcutta ha duettato con Marracash nel brano Laurea ad honorem, contenuta nell’album Noi, loro, gli altri. A febbraio di quest’anno, un po’ di Calcutta ha inoltre partecipato anche al Festival di Sanremo, non come artista in gara, naturalmente, ma co-firmando il singolo Mare di guai di Ariete. Probabilmente un segnale, questo, che qualcosa nella penna di Calcutta stesse cominciando a muoversi.

Per ora, lo stesso Calcutta si limita a tranquillizzare i fan, facendo sapere che il nuovo album c’è ed è in lavorazione, ma che uscirà «con calma».