La Rua: "Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, non il denaro"

Il brano contestualizza un periodo particolare della tua vita ma anche un periodo lungo per tanta gente: con che senso di responsabilità è stato scritto?

Scrivendo, e con la responsabilità delle parole, cerco di mettere nei testi verità, onestà e sincerità nella nostra musica per essere allineato alla vita reale.



Ho letto che il testo è nato in pochissimo tempo: ti capita spesso di essere così istintivo nella scrittura?

Tempo fa era diverso, in questo periodo storico quello che ho voluto fare è essere totalmente sincero e assecondare l’urgenza della comunicazione. E’ un processo di scrittura che uso da tempo, non credo troppo nella costruzione. Resto in ascolto e scrivo.



Il video racconta tante facce di una stessa medaglia ma contiene anche la voglia di cambiare, secondo me rappresentata dalla ragazza di colore che sfida la polizia, e la speranza, con la famiglia che accoglie una nuova vita. Come è nato il video?

Ho voluto che la canzone fosse universale anche nel video, che appartenesse a più persone possibili perché questo periodo è difficile per tanti indipendentemente da livello culturale e sociale. Si vedono dipendenze, guerra, cambiamento climatico, eventi catastrofici: il video è rappresentato attraverso le vite degli altri, dunque quello che racconto non è il mio periodo ma quello di tanti, ecco perché ho cercato l’universale, per non tradire nessuno.



Altro tema che il video ben rappresenta è il disastro climatico che stiamo costruendo: cosa può fare la musica? Quale è il suo ruolo?

Riesce a sensibilizzare senza utilizzare alcuno strumento se non la canzone. Ha una velocità che un politico non ha, la canzone è libera e fa il lavoro per te. Dobbiamo fotografare quello che avviene a livello globale con la nostra sensibilità e raccontarlo.



C’è un modo per ricomprare il tempo perso? O quanto meno per non perderne altro?

Noi diamo un grandissimo valore ai soldi ma nessuno ci insegna che il tempo è la moneta più preziosa e di più facile spendibilità perché non te ne accorgi di spenderlo. Eppure lo spendi tutti i giorni e sovente in cose che non ti appartengono. Spendi tempo bruciandolo, bisogna accorgersene e usarlo bene.



Sempre nella prima strofa parli di “chi non dorme ma sogna troppo”: non è più un mondo per sognatori?

E’ un mondo per chi soffre poiché ci carichiamo di troppe responsabilità. Si dice che gli anni Ottanta e Novanta fossero più facili, oggi chi va incontro a un sogno avrà anni di fatture da pagare e di difficoltà.



Esiste sempre lo scemo del villaggio che incarna lo spirito del cambiamento?

Io ho fatto la scelta delle canzoni oneste e per mantenermi vado a tartufi. Però c’è il disegno alto di vivere collegato alla natura e al vero per fare musica. La gente pensa che la musica sia posizionata in maniera diversa dalla realtà, per me musica e realtà sono vicine. Per alcuni sono stato un folle, ho lasciato Milano per andare a vivere nella natura e adesso vivo di sensazione reali.



Già in Cinghiali parlavate di uno che pensa di avere le ali e invece prende in faccia i pali: possiamo definire questa persona il papà del sognatore?

Più che il padre è l’esperienza. Mio padre è morto giovane con tre attività avviate e indebitato. Il peso dei sogni diventa investimenti che si perdono e creano problemi. Il volo c’è sempre la questione è la caduta. La follia vera è cadere continuamente, le vere cicatrici di chi cade sono le canzoni.



Quando dite che nel tempo avete fatto molte cose in cui non avete creduto e che dunque vi hanno rubato del tempo, vi riferite anche a scelte musicali imposte?

Mi riferisco a canzoni che non ho avuto il coraggio di pubblicare mentre ne ho pubblicate altre. Non avevo il coraggio di andare in una direzione pericolosa. Mi piace il gesto punk e insurrezionalista, valuto di più il coraggio, non voglio che siano i numeri a dirmi cosa scrivere, deve essere il cuore.



Nascere cinghiali aiuta a superare il Periodo di Merda?

Assolutamente. Il cinghiale non è l’invasore delle città come vogliono farci credere, è un animale speciale che cammina nel fango e tra i rovi, ha la pelle durissima, si è creato uno scudo per non appartenere a costrizioni. Chi fa crescere la durezza della pelle e non si fa addomesticare è la persona che scrive una parte di storia quando gli altri rinunciano.



Che accadrà nel 2024?

Abbiamo già scritto un disco, mixato a Los Angeles. Ci saranno altri singoli già programmati e intanto costruiamo un palco nel bosco con materiale di recupero dove forse lanceremo il primo concerto del tour e speriamo che diventi un punto di riferimento per la musica.

approfondimento Giulia Mei: "La mia Bandiera sventola per la libertà di tutti"