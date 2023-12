Sicilia, Mick Jagger torna a Siracusa: “Mi prendo una pausa e scrivo”

Reduce dalle fatiche di Hackney Diamonds (LA RECENSIONE), l'album di inediti dei Rolling Stones pubblicato lo scorso ottobre, Mick Jagger è tornato a Siracusa per prendersi "una pausa" di riposo e impegnare il proprio tempo a "scrivere": "Taking a break in Italy and doing some writing", ha scritto su Facebook il leader della leggendaria band inglese accompagnando la pubblicazione di diverse foto.