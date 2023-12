Cricca, in Sbagliato racconta due persone che si parlando a distanza

Il brano racconta un rapporto a distanza, in cui a fare da filtro alle emozioni è spesso lo schermo del cellulare, tramite messaggi e videochiamate

Si intitola Sbagliato (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Cricca, giovane artista che il pubblico ha conosciuto e amato tra i banchi della scuola di Amici 22, dove è stato protagonista della fase finale arrivando quarto tra i cantanti. Il brano sarà fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 15 dicembre.



In Sbagliato, Cricca racconta di un rapporto a distanza, in cui a fare da filtro alle

emozioni è spesso lo schermo del cellulare, tramite messaggi e videochiamate. La

lontananza, a volte, può innescare dinamiche che rendono incerti e confusi, portando a mettere in discussione la strada da prendere, soprattutto quando ci si trova a confrontarsi con qualcuno che, invece, appare più forte e deciso rispetto al proprio percorso. Nel testo, Cricca traccia i contorni di una relazione che lo ha fatto spesso sentire sbagliato, mentre la persona con cui viveva questa storia giocava a sentirsi forte, nascondendo le sue fragilità. Il brano contiene una citazione al famoso singolo di debutto “Pop Porno” del duo “Il Genio”, hit nazionalpopolare del 2008. Inoltre, il video di “Pop Porno” è girato in una sala da biliardo, un omaggio ripreso anche nella copertina di “Sbagliato” di Cricca.