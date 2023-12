La possibile scaletta del concerto di Tedua a Torino

Il rapper ligure è atteso al Pala Alpitour martedì 12 dicembre, per l'ennesima data sold-out del suo tour invernale. La scaletta ufficiale non è stata diffusa, ma è probabile che ricalchi le setlist degli show precedenti

La Divina Commedia Tour fa tappa a Torino. Tedua è atteso al Pala Alpitour martedì 12 dicembre, per un nuovo concerto sold-out.

L'anno della consacrazione

Tedua sta vivendo un periodo di grande successo artistico. Ha collaborato con Capo Plaza nel singolo Parole vuote (La solitudine) e si appresta a diventare il primo headliner italiano nella storia degli I-Days. Dal nord al sud dell'Italia, i suoi concerti registrano il tutto esaurito, scatenando l'entusiasmo dei fan. A gennaio, ha annunciato l'uscita di Purgatorio, il terzo capitolo di una trilogia ("inizialmente previsto per novembre, ma ho avuto troppi impegni"). Nel frattempo, continua a collezionare successi, confermando la sua natura da performer nato. Le recensioni dei suoi spettacoli testimoniano come Tedua sia riuscito a mantenere le sue promesse, offrendo performance incredibili e potenti che richiamano alla mente lo stile di Travis Scott, ma con una profonda impronta italiana. Il prossimo appuntamento a Torino rappresenta un'ulteriore conferma del suo talento e, per i suoi fan, un'attesissima opportunità di vederlo dal vivo.