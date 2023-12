Annullato il concerto di Calcutta a Napoli, il cantante ha l'influenza

I primi fan hanno lasciato le loro case in direzione Palapartenope già questa mattina. Tuttavia, all'arrivo hanno trovato un'amara sopresa. Il concerto napoletano di Calcutta, in programma per martedì 12 novembre nel palazzetto di Fuorigrotta, è stato annullato. Il motivo? La brutta influenza che ha colpito il cantante.

Annullato il concerto di Calcutta a Napoli: il motivo

"Purtroppo mi sono svegliato con la febbre alta (molto). Stiamo facendo di tutto per spostare la data anziché cancellarla. Mi dispiace molto. Ci tenevo a fare questo concerto a Napoli": con queste parole, condivise nelle Instagram Stories, Calcutta ha spiegato perché lo show non si farà. Enorme il dispiacere dei fan, che avevano acquistato i biglietti mesi fa o che - fino a ieri sera - cercavano in ogni modo qualcuno che cedesse il suo ticket (il concerto è andato subito sold out). Al momento, sul sito della DnaConcerti, l'evento risulta annullato, ma non ci sono notizie in merito alle modalità di rimborso o ad un'eventuale nuova data. Il comunicato congiunto con Livenation parla di indisposizione influenzale dell'artista, e promette che nelle prossime ore verranno comunicati "i dettagli sul recupero e spostamento della data oppure sulla cancellazione definitiva dello spettacolo con relative indicazioni per i rimborsi dei biglietti". Restano invece confermate le prossime date del Relax Tour 2023: il 14 dicembre a Padova, il 16 a Torino, il 18 e il 19 a Milano.