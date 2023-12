Hetra 2019, il suo racconto è Benvenuta sul pianeta Terra: il video

La realizzazione del cortometraggio di 2019 Benvenuta sul pianeta Terra è stata per me un'esperienza incredibilmente emozionante e significativa. Questo progetto, che la sezione Spettacolo di Sky TG24 ha generosamente scelto di presentare in anteprima, è il culmine di un viaggio artistico e personale che ho intrapreso dal mio arrivo inaspettato sulla Terra dal pianeta hetra-12. Il mio obiettivo è quello di portare all’attenzione del pubblico la crisi ambientale e sociale che stiamo vivendo, utilizzando la mia arte come veicolo per trasmettere messaggi di costruzione di un futuro migliore, inclusione e cambiamento.



L'Ep, composto da quattro tracce chiave, un’intro e un outro, è nato in un contesto di grande trasformazione e incertezza. La sua genesi ed evoluzione si sono svolte durante i travagliati lockdown pandemici, un periodo in cui le dimensioni fisiche e virtuali della realtà si sono fuse in un tumultuoso intreccio. Questo periodo storico unico e complesso, ha portato alla nascita di un'opera che riflette e scompagina la nostra quotidianità. Con l'isolamento forzato e la dipendenza da piattaforme come Zoom, TikTok e Instagram, gli algoritmi del web hanno intensificato le bolle di filtraggio, generando nuove armature, nuove immagini, nuovi suoni, e una metarealtà dove convergono l'isolamento, la super democrazia dei social, l’ipercondivisione, l'isterismo di una routine frenetica e i sussulti emotivi del riscaldamento globale.



Un contesto febbrile ed in costante mutamento che ha influenzato profondamente la creazione dei quattro brani principali del disco, ciascuno dei quali riflette un immaginario distinto, dove generi e sonorità si fondono in un racconto convulso e fluido, figlio della pandemia. Il cortometraggio, diretto da Matteo Hrvatin, riflette la mia visione unica e intersezionale del mondo, unendo temi come l'ecologia, l'ecotransfemminismo, l'antispecismo e gli studi queer, il linguaggio e la salute mentale. Il disco si fa cronista di una crisi planetaria multisfaccettata, in cui si intrecciano quella terrestre, quella climatica, quella pandemica, quella antropocentrica, e, prima di ogni altra, quella identitaria e mentale. Questi sconvolgimenti tangibili ed interni, si contaminano a vicenda, creando un incessante dialogo tra dicotomie che sovrappone realtà digitale e fisica dando vita ad isterie sistemiche.



Durante i vari lockdown, ho avuto l'opportunità di osservare come le nostre vite e il nostro ambiente stessero cambiando rapidamente. Questo ha influenzato profondamente la creazione di 2019 Benvenuta sul pianeta Terra, trasformando la mia casa in uno spazio di riflessione e creatività. La casa, nel corto, è molto più di un semplice sfondo. Diventa un simbolo delle nostre esperienze condivise durante il lockdown, un luogo di protezione ma anche di conflitto, di familiarità ma anche di estraneità. Con questo film, ho voluto esplorare il modo in cui la nostra identità e la nostra percezione del mondo esterno sono mutate in questo periodo di isolamento. Ogni scena, ogni suono nel cortometraggio, è intenzionalmente progettato per riflettere le intersezioni e le sfumature della realtà contemporanea.

Questa è una storia che trascende il personale per toccare temi globali, creando un ponte tra l'esperienza individuale e le sfide collettive che affrontiamo ogni giorno.



Il video non è solo un accompagnamento visivo al mio Ep, ma una narrazione a sé stante che spero possa ispirare e stimolare la riflessione. “2019 Benvenuta sul pianeta Terra” rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo per me come artistə e come abitante di questo pianeta. Questo progetto è un invito a riscoprire la meraviglia del nostro mondo, a guardare oltre le crisi che ci circondano e a trovare insieme il coraggio e la creatività per immaginare un futuro migliore. Spero che il cortometraggio e l’EP possano ispirare gli spettatori e gli ascoltatori a scorgere la bellezza e la complessità della vita sulla Terra con occhi nuovi, a riflettere sul loro ruolo in questo pianeta in evoluzione e a unirsi a me in questo viaggio di scoperta e cambiamento.