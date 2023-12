Stamani descrive le Lacrime tra lavoro e amore: il video

“Lacrime”, il mio nuovo singolo, è un progetto a cui tengo particolarmente, perché racchiude un pezzo della mia anima. Il brano, prodotto da Giuseppe Maggio in arte JP, mixato e masterizzato dal Goldeneye Studio e distribuito da Keyrecords/Altafonte Italia, è un viaggio emozionale profondo attraverso gli alti e bassi della vita, in cui racconto con sincerità il dolce-amaro che ha plasmato il mio percorso. Il videoclip ufficiale, diretto da Chiara Bettiga e Stefano Meloncelli, è stato girato in due location emblematiche: l'Officina WRC Auto Competizioni e la vivace zona universitaria di Bovisa, vibrante di street art. Sono davvero orgoglioso del risultato finale, perché insieme al mio staff sono riuscito a creare il connubio perfetto tra la mia passione per la musica e la mia vita quotidiana, rappresentando visivamente due aspetti fondamentali per me, il lavoro e l’amore.



Nelle scene girate in officina, potete vedermi immerso nel mio lavoro, un simbolo di dedizione e fatica. Ho voluto rappresentare il valore dell'impegno e del sacrificio, elementi che si legano perfettamente al significato del pezzo e che ritengo importante far emergere, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, ricco di sfide. Voglio far capire ai più giovani che nulla ci viene regalato: dobbiamo lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi. Parallelamente, desideravo esplorare la mia vita personale, in particolare la relazione con la mia ragazza, interpretata nel video da Letizia Rimoldi, giovanissima insegnante di propedeutica musicale ai bambini. La scelta di Letizia non è stata casuale, ma fortemente voluta: la sua vita, come la mia, è dedicata all'arte. Studia recitazione e musica sin dall'età di 8 anni, ed è riuscita a trasformare la sua passione in lavoro, partecipando anche a diversi videoclip musicali grazie alla sua attività di musicoterapeuta. Le scene con lei, rappresentano il contrasto tra gioia e dolore, felicità e tristezza, riflettendo in immagini e frame ciò che ciascuno di noi vive nella propria sfera affettiva, la complessità delle relazioni umane. Il ruolo di Letizia nel video, così come quello della mia partner nella quotidianità, non è solo quello di una compagna, ma è anche un simbolo di forza, speranza e consolazione.



Il video di “Lacrime” non si limita ad accompagnare visivamente il brano, ma racconta una storia a sé, una storia che spero possa toccare il cuore ed ispirare chi la guarda. È un mix tra lavoro e vita privata, un potente contrasto di emozioni. La musica e le immagini si fondono per raccontare un’esistenza vissuta intensamente, con i suoi alti e bassi. Con "Lacrime", ho cercato di andare oltre la semplice esperienza auditiva, creando qualcosa di visivamente avvincente e significativo. Spero che in questo video possiate ritrovare un pezzo di voi stessi, così come io ho trovato un pezzo di me scrivendo e girando tutto il progetto. Le “Lacrime“ sono il riflesso dell'anima che vive in ognuno di noi, un ponte tra le emozioni e il mondo esterno.