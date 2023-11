La scaletta di Greta Van Fleet in concerto a Bologna

Giovedì 30 novembre, i Greta Van Fleet sono attesi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La scaletta ufficiale non è stata diffusa, ma sarà in gran parte basata sull'ulimo album Starcatcher

Giovedì 30 novembre, i Greta Van Fleet tornano all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Qui, quattro anni fa, si erano esibiti dopo aver vinto un Grammy e dopo aver pubblicato il doppio EP From the fires e il primo album Anthem of the Peaceful Army. Ora tornano per portare il nuovo disco Starcatcher, che riduce il loro debito nei confronti dei Red Zeppelin (in particolare) e dei classici del rock (in generale).

I Greta van Fleet in concerto a Bologna

Quella del 30 novembre a Bologna è l'unica data italiana dei Greta Van Fleet. O meglio: l'unica del 2023. Nel 2024 il gruppo si esibirà infatti a Mantova, come annunciato nei giorni scorsi. Sono 20mila i biglietti venduti per lo show dell'Unipol Arena, che promette d'essere spettacolare. Chi ha assistito ai concerti dei Greta Van Fleet (il tour mondiale è partito dagli USA lo scorso luglio), ne è uscito entusiasta. Il Dallas Observer ha descritto il concerto come “uno spettacolo rock da arena in stile Anni ’70, tra costumi sgargianti e appariscenti, estesi assoli di chitarra e batteria e fiamme”. Un concentrato d'energia lungo due ore, prevalentemente dedicato a Starcatcher.