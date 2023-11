Marco Mengoni, il cantante scelto come star del Capodanno di Cagliari

E se il nome di Marco Mengoni e la festa sono ufficiali, quello che resta da definire è il luogo. In origine per il palco si era ipotizzato largo Carlo Felice ma poco dopo si è verificato il primo trasloco: la struttura dovrebbe essere eretta tra piazza dei Centomila e viale Diaz, ma questa ipotesi non convincerebbe la Prefettura. Siccome Cagliari è un cantiere a cielo aperto per un vasto programma di ristrutturazione urbana, la chiusura di un'altra area andrebbe a compliccare ulteriormente la mobilità in città. Questo è il motivo per cui la destinazione finale potrebbe diventare la Fiera con una capienza massima di 25 mila persone col rischio di scontentare molti fan. A questo bisogna aggiungere che c'è un altro evento, già organizzato alla Fiera, e per il quale sono già stati venduti circa 5 mila biglietti. Mentre si cerca di risolvere la questione logistica si infiamma la sfida politica in quanto l’opposizione ha contestato sia l'investimento (si parla di oltre 700 mila euro) che la procedura per l’organizzazione. Il dato certo è che al 31 dicembre manca un mese e dunque è il momento delle scelte.

