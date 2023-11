Airid, un racconto di amore e amicizia Senza Nome: il video

Sono Airid e vi presento il mio nuovo singolo Senza nome. Nel videoclip, ho voluto rappresentare me stessa in diverse situazioni scolastiche, indossando abiti che richiamano il mio stile di vita da studentessa. Ho scelto di utilizzare come set il Liceo Maior, il mio liceo, che mi ha dato l'opportunità di coinvolgere gli studenti e creare un'atmosfera autentica. La scuola è un elemento centrale nel mio percorso e rappresenta il contesto in cui ognuno di noi si forma e si confronta con gli altri. Durante le riprese, ho avuto il supporto e i consigli di Sandra Marini e Stefano Severini, che sono responsabili dell'etichetta discografica SMR e delle edizioni Round 35 srl. Grazie a loro ho avuto l'opportunità di conoscere meglio il mondo dell'arte e della musica, e mi hanno sostenuto in ogni fase del mio percorso.



Senza Nome è un brano che ho scritto per condividere le sensazioni e i sentimenti che ho sperimentato durante la fase dell'adolescenza. In questo periodo della vita siamo alle prese con tanti cambiamenti e scoperte, e il testo cerca di rappresentare proprio queste esperienze. Il brano parla dei primi amori, degli incontri che ci fanno battere il cuore e ci fanno sentire vivi. Sono quegli amori giovanili che sembrano eterni e che spesso portiamo nel cuore per sempre. È un modo per descrivere anche l'entusiasmo e la passione che si provano nel vivere queste prime esperienze romantiche. Ma Senza Nome non tratta solo di amori, ma anche di amicizie. Durante l'adolescenza, siamo alla ricerca di nuove amicizie, di persone con cui condividere interessi e momenti di vita. Nel testo, ho cercato di descrivere la bellezza di queste prime amicizie che ci accompagnano per tutta la vita, quelle persone che rimarranno sempre con noi nonostante il tempo e la distanza.



Infine, ho voluto rappresentare anche quei momenti di solitudine che ogni adolescente sperimenta. I momenti in cui siamo soli con noi stessi, in cui riflettiamo e cresciamo come persone. Questi momenti sono essenziali per imparare a conoscersi e a sviluppare la propria identità. Sono davvero orgogliosa di questa esperienza e di tutto il percorso che ho fatto finora. Ho imparato molto su me stessa e sul mondo che mi circonda, e sono grata a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Ora, mi aspetto di intraprendere nuove sfide e di continuare a coltivare la mia passione per la musica. Spero di poter portare avanti questa esperienza e di poter condividere ancora con il pubblico le mie emozioni e le mie creazioni artistiche.