La possibile scaletta del concerto di Madame a Torino

Lunedì 27 novembre, la tournée indoor di Madame tocca il Teatro Colosseo di Torino. La scaletta della serata non è stata diffusa, ma è probabile che non si discosti molto dalla setlist delle ultime date

Un altro sold-out per Madame. Anche il concerto al Teatro Colosseo di Torino, in programma per il 27 novembre, ha registrato il tutto esaurito.

L'amore secondo Madame

Il 31 marzo scorso, Madame ha rilasciato l'album L'amore. Un disco che, balzato subito in vetta alle classifiche, racconta le donne. Le canzoni parlano di una prostituta e una ninfomane, una donna potente e una sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, e la stessa Madame. Donne che non sono tutte, ma solo alcune. E che vivono l'amore, il sesso, l'intimità, la gioia, la mancanza e l'ossessione ciascuna a modo suo. "Con la mia band ci siamo preparati riarrangiando i brani, sia quelli del disco precedente che quelli dell’ultimo progetto, in una scaletta che possa accompagnare chi ascolta in un viaggio dentro la mia musica", ha spiegato la cantatutrice. Che, sul palco, sarà accompagnata da Dalila Murano alla batteria, Karme Caruso alle tastiere, Estremo alla consolle e Nazzaro al basso (sotto la direzione artistica e musicale di Luca Faraone).

