Spettacolo

Jennifer Lawrence accende le luci di Natale di Dior sulla 5th Avenue

L'attrice premio Oscar ha dato il via allo spettacolo di musica e luci che renderà ancora più liete le festività natalizie nella Grande Mela. Quest'anno il carousel dei grandi magazzini Saks è ispirato agli astri e alle stelle, una delle grandi passioni di Monsieur Dior A cura di Vittoria Romagnuolo

Jennifer Lawrence è stata la madrina dello speciale evento organizzato da Dior a New York per l'accensione delle luci di Natale ai grandi magazzini Saks, un'istituzione tra i negozi di lusso della Fifth Avenue. Quest'anno la Maison europea è partner ufficiale dell'allestimento della facciata dell'iconico department store le cui vetrine sono famose in tutto il mondo. In foto con l'attrice, Marc Metrick, CEO di Saks, e Delphine Arnault, Presidente e CEO di Christian Dior Couture

Per il prestigioso appuntamento, Lawrence, che è uno dei volti Dior più amati di sempre, ha scelto un look nero e chic composto da un cappotto di lana stretto da una cintura in vita, indossato sopra a un completo con la gonna doppiata e la camicia bianca (tutto proveniente dalla collezione Spring/Summer 2024 di Maria Grazia Chiuri). Lo stile ladylike è completato da un'acconciatura col cerchietto fermacapelli in tinta