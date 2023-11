Madonna, la possibile scaletta del concerto a Milano

Ci siamo, ormai è soltanto questione di poche ore. Giovedì 23 e sabato 25 novembre Madonna (FOTO) sarà in concerto a Milano per le due date della tournée con cui sta celebrando la carriera iconica. Regina del pop da quarant’anni e per sempre, in attesa di poterla ammirare sul palco del Mediolanum Forum di Assago, ecco la possibile scaletta per il pubblico italiano.