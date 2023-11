“Di tutte le cose che le donne possono fare, parlare è ancora considerata la più sovversiva”, ha detto Michela Murgia. Questo è uno dei motivi per cui nasce Quello che le donne... Dicono!, uno spettacolo di musica e poesie ideato da Silvia Smaniotto, cantante, corista (Ultimo, Elisa… ) e vocal coach (X Factor, Mara Sattei), che narra non solo di violenze, ma soprattutto di storie di rinascita, di reazione e di amore sano, lontano dalla possessione e dalla manipolazione. Un viaggio dall’alto contenuto emotivo in cui le canzoni verranno intervallate dalla lettura di poesie di autrici femministe (Rupi Kaur, Sylvia Plath, Alda Merini, Dacia Maraini, per citarne alcune), che tanto hanno contribuito a mettere luce sulla parità dei sessi e a ciò che oggi definiamo "empowerment".



Silvia Smaniotto definisce questo spettacolo una vocazione, un modo che non solo le permette di fare auto terapia e auto analisi, ma costituisce anche l’occasione per dare voce alle donne che, ancora troppo spesso, sono vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica, emotiva ed economica. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Silvia rappresnterà questo spettacolo sabato 25 alle ore 20.30 ad Andreis, in provincia di Pordenone (info e prenotazioni laluna@turismoessenziale.it), piccolo comune ma con un’amministrazione sensibile alla tematica della violenza, particolarmente scossa anche a causa del tragico ritrovamento di Giulia Cecchettin a pochi chilometri di distanza. Domenica 26 alle 21 replicherà al Teatro Bì di Cormano (MI), sold out da settimane, accompagnata al pianoforte da Alessio Nelli (responsabile dei cori della Fondazione Bocelli, pianista di Angelina Mango e Giovanni Caccamo).