Maneskin, online il nuovo videoclip per il brano ‘Off My Face’

E' uscito alle 19.00 di lunedì 20 novembre il nuovo videoclip della band romana per il brano ‘Off My Face’. Si tratta di uno dei quattro inediti pubblicati nella nuova edizione di Rush uscita il 10 novembre

Girato a Città del Messico in occasione del tour in Sud America, è uscito oggi, lunedì 20 novembre alle ore 19:00 il nuovo videoclip dei Maneskin per il brano Off My Face , uno dei quattro inediti pubblicati nella nuova edizione di Rush uscita il 10 novembre. Attualmente in tour in Australia (tournée completamente sold out anche in Giappone, Irlanda e UK), Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio continuano inarrestabili a inanellare un successo dopo l'altro conquistando il pubblico di tutto il mondo attraverso la loro musica.

“Valentine” è una provocatoria ballad rock nella quale la voce di Damiano si intreccia perfettamente con la chitarra di Thomas. Nella nuova edizione è presente anche " Trastevere " il brano che la band aveva eseguito per la prima volta dal vivo durante l’indimenticabile concerto del Circo Massimo, diventando subito una delle canzoni preferite dai fan, e che ora è finalmente possibile ascoltare nella sua versione in studio. Il titolo è un omaggio al nome del quartiere in cui il gruppo è cresciuto a Roma, ed è uno dei brani più crudi e personali finora scritti e pubblicati. " Off My Face " invece è un mix travolgente che sintetizza il mondo sonoro dei Måneskin tra un groove trascinante e un potente riff di chitarra. Il testo affronta il tema dell'amore tossico, raccontando come anche un sentimento puro può trasformarsi in una dipendenza. E ancora, " The Driver " una canzone sull’innamoramento, una vera e propria colonna sonora di una storia d'amore che fotografa il momento in cui ci si rende conto di essere perdutamente innamorati, fino a lasciarsi andare e perdere il controllo. E l’ultimo singolo “Honey (Are U Coming?)” un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica si incastrano con un ritornello graffiante e accattivante.

Venerdì 10 novembre, i Måneskin sono tornati con RUSH! (ARE U COMING?) , la new edition del loro ultimo acclamato album “RUSH!”, arricchito da 5 inediti “Valentine”, “Off My Face”, “The Driver”, “Trastevere” e dal primo singolo estratto “Honey (Are U Coming?)”. Ad accompagnare l’uscita del disco anche un nuovo videoclip del brano “Valentine” , primo dei video ufficiali delle nuove canzoni che saranno pubblicati sul canale YouTube della band.

il testo di Off My Face

I’m in love with the drugs

but they don’t love me back

I’m in love with the pain

but you make it hurt so bad

You're the monster in my head

tryna tell me how to act

You’re a freak set me free

give myself a heart attack

I got hate in my bones

When my body’s close to you

I hate sleeping alone

and i know you hate it too

you’re the monster in my head

tryna tell me how to act

You’re a freak set me free

give myself a heart attack

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah I’m off my face

Your love is my addiction

And I like to taste

Yeah I just can’t resist it

but you’re never gonna see me

yeah you’re never gonna see me again

You are the thing that I crave

When it’s hard to sleep at night

I’ll do anything for you

So just tell me what you like

You’re the monster in my head

tryna tell me how to act

and this love is gonna kill me

I will have a heart attack

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah I’m off my face

Your love is my addiction

And I like to taste

Yeah I just can’t resist it

but you’re never gonna see me

yeah you’re never gonna see me again

I do, what I wanna do, what I wanna do, what I wanna do

No rules when it comes to you, when it comes to you, when it comes to you

Play my heart like a bass drum

Break my neck like a killer

Then, in fact, you’re never gonna see me again.

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah I’m off my face

Your love is my addiction

And I like to taste

Yeah I just can’t resist it

but you’re never gonna see me

yeah you’re never gonna see me again