Poseïdona, arriva finalmente in Italia il singolo Everybody Leaves

Everybody Leaves è il titolo del singolo della cantautrice italo francese Poseïdona, diffuso ora in Italia da Onda Rosa Records, già nelle radio italiane. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, il brano segna il ritorno di Poseïdona a pochi mesi dall’uscita di Lei, il suo primo singolo scritto in italiano. Già apprezzato “in patria” dalle radio francesi, Everybody Leaves punta a ripetersi in Italia e incanta con la voce seducente di Poseïdona che cattura al primo ascolto in questo mix di sonorità disco-pop anni ’90, dentro un mondo sonoro fatto di chiaroscuri che evoca un’irresistibile malinconia travestita da dancefloor! Realizzata nel Macaya Records Studio di Losanna assieme al producer svizzero Joris Amann, “Everybody Leaves” è il leitmotiv dei cuori allo sbando!



Too many tears for what? Can’t see the truth right now

How many times I tried, I’m wondering why

Why does, why does everybody leave?

"Everybody Leaves è una canzone che ho scritto pensando alle persone che escono dalla nostra vita e al passare del tempo che a volte può dare una sensazione di paura quando porta via ogni cosa, facendoci sentire soli -racconta Poseïdona- cantare, scrivere, è un’arte che mi cura l’anima. Anche la nostalgia può essere un bellissimo sentimento, è il motore che spinge la mia musica”. Poseïdona è al lavoro con il primo EP la cui pubblicazione è prevista entro il 2024.