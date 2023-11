L’evento, in programma mercoledì 22 novembre dalle ore 19, è proposto dal collettivo artistico Cambio Palco in collaborazione con Est Milano

Mercoledì 22 Novembre a partire dalle ore 19 si svolgerà l’evento proposto dal collettivo artistico Cambio Palco in collaborazione con Est Milano: un’ occasione per riflettere sul tema dei festival e scoprire più nello specifico come si realizza un evento di questo genere, dall’idea del suo concept iniziale, alla scelta artistica sino alla relazione con il territorio che lo ospita. L’obiettivo è offrire al pubblico della Milano Music Week l’opportunità di ascoltare il racconto e l’esperienza di realtà e figure professionali che lavorano nell’ambito dei concerti, con particolare attenzione al tema dei Festival e le Rassegne Musicali.