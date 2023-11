La possibile scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Roma

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Tommaso Paradiso al Palazzo dello Sport di Roma non è stata diffusa. Questa la scaletta dei concerti del tour 2022 (non sono presenti i brani di Sensazione Stupenda, l'album uscito lo sorso 6 ottobre):

Fine dell’estate

Fatto di te

New York

Love

Sold Out

Zero stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro e del Leone

Da sola in the Night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone d’amore

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità pu**ana

Non avere paura

Completamente