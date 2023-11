La possibile scaletta del concerto di Emma Marrone a Roma

Il Souvenir da club è partito dal Vox club di Nonantola, per girare l'Italia. Mercoledì 15 novembre l'appuntamento è al Largo Venue di Roma, stessa location in cui si è esibita lunedì 13

Potente, ribelle, intrisa di messaggi politici e guidata da una passione incontenibile: Emma, a Nonantola, ha portato in scena un concerto essenziale e autentico. "Io non sono la migliore: io sono Emma", ha esordito. Per poi spiegare, dopo l'esibizione, che tutto ciò che conta per lei è essere autentica . "Quel che conta nella vita, nel periodo delle lotte tra fandom per vedere chi è più brava, è essere se stessi ". Nei primi concerti di questo nuovo tour, Emma ha cantato, ha ballato, ha persino pianto. "Io ho bisogno di sognare qui, il rock è una attitudine e sono la più punk rock grunge d’Italia", ha spiegato.

Souvenir in da Club: questo il nome del tour di Emma , partito dallo storico Vox di Nonantola (Modena) il 10 novembre e approdato ora a Roma. La cantante salentina è attesa al Largo Vegue mercoledì 15 novembre , dopo una prima esibizione lunedì 13.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Emma al Largo Venue di Roma non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che non si discosti molto dalla setlist del concerto del 13 novembre, andato in scena nella stessa location:

Iniziamo dalla fine

Sbagliata ascendente leone

Capelli corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami)

Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno)

Intervallo

Amore cane

Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi)

Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore)

Taxi sulla luna

Sentimentale