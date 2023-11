Rivelato chi era la "Ruby" dei Kaiser Chiefs

Il gruppo di Leeds ha pubblicato il singolo principale del loro secondo album Yours Truly, Angry Mob nel 2007, che è diventato il loro primo numero uno nel Regno Unito, oltre a esplodere in tutto il mondo come un enorme successo planetario. Soltanto adesso l’autore del brano ha deciso di rivelare chi sarebbe questa misteriosa Ruby… In un nuovo video pubblicato da The Other Songs, dove Hodgson ha raccontato la storia davanti a un pubblico dal vivo, il musicista ha spiegato che stava suonando un verso di un pezzo sulla tastiera quando qualcuno di nome Ruby è entrato, spingendolo a cantare il famoso ritornello della canzone, quello che fa appunto "Ruby, Ruby, Ruby, Ruby..." "All'epoca non abbiamo detto chi fosse Ruby", ha condiviso. "Ma posso dirvi ora che Ruby era… un cane!”. Ebbene sì: nessuna donna misteriosa bensì un cucciolone peloso, l'amico a quattro zampe del batterista. Hodgson ha anche approfondito il significato di Ruby in un post condiviso su TikTok l'anno scorso in cui ha cantato una versione più semplice del brano, suonandola con il piano. Una scritta è apparsa sullo schermo di quel video. Diceva: "Ruby era il nostro cane di famiglia". Al tempo è apparsa anche una foto di un Labrador nero, e il musicista ha aggiunto: "Quando l'ho scritta, Ruby (il cane) è entrato e ho cantato..." Ha poi suonato il ritornello e ha concluso con il testo: "Sono molto contento che lo abbia fatto”. In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui Nick Hodgson rivela che Ruby era un cane.

Tutti pensavano che Ruby fosse una donna

La canzone suona come se parlasse di una donna, con il cantante Ricky Wilson che apre con le seguenti parole: “Let it never be said that romance is dead/ ‘Cause there’s so little else occupying my head,” before he asks Ruby in the chorus: “Do ya, do ya, do ya, do ya (ah-ah-ah-ah-ah-ah)/ Know what you’re doing, doing to me?”. Che si può tradurre in italiano così: "Che non si dica mai che il romanticismo è morto/ Perché c'è così poco altro che occupa la mia mente", prima di chiedere a Ruby nel ritornello: "Lo fai, lo fai, lo fai, lo fai (ah-ah-ah-ah-ah-ah)/ Sai cosa stai facendo, sai cosa stai facendo a me?”.

Hodgson è stato il principale autore delle canzoni dei Kaiser Chiefs, prima di andarsene dalla band nel 2012, dopo 15 anni di onorato servizio. Ha spiegato il suo addio dicendo che aveva pianificato di andarsene entro i 35 anni.

In un’intervista al magazine NME dell’epoca del suo addio ai Kaiser Chiefs, Nick Hodgson aveva spiegato che la separazione era amichevole: “Avevo detto un anno fa che questo era ciò che volevo fare, ed è stato così davvero. Nessuno era sorpreso, ne avevamo parlato per un anno e tutti erano felici. Mi sento bene e mi piacerebbe pensare che anche loro sono sereni”.

Hodgson ha anche affermato di voler trascorrere più tempo in studio come produttore e autore di canzoni.