Bianco: "Ogni mia canzone parte da un sorriso...Certo che sto bene"

Alberto ti chiedo se, dopo 12 anni, è certo che stai bene perché hai buttato giù la nostalgina e ora sai che aria c’è per volare senza l’indice all’insù.

Sto bene nonostante la nostalgina ci sia ancora. E’ un benessere naturale e fisiologico. E’ per me un esame di coscienza che mi ha portato a stare bene, mi sono misurato con le mie ambizioni e ho capito che il loro nucleo era raggiunto da tempo ma per il modo in cui viviamo sono diventate una cosa enorme, come una palla di neve che rotolando si ingigantisce e questo mi aveva fatto perdere il fuoco di quello che volevo raggiungere.



Che storia ha Certo che Sto Bene? E credi che sia rassicurante, visto i cieli neri e le tempeste interiori di questa epoca?

L’esame di coscienza serve per renderci conto della fortuna che abbiamo a essere nati in posto rassicurante rispetto a tante parti del mondo. Fermarsi a riconoscere questa fortuna.



Sei sicuro che arrivare alla fine dei sogni fa stare bene?

Arrivare in fondo alle storie è sempre risolutivo, mi fa paura restare sospesi, come quando aspetti una diagnosi e quando la hai sai che ti attende. Devi arrivare alla fine del percorso.



Quando pensi a un pomeriggio senza compiti hai nostalgia o sei felice? O entrambe?

Ho nostalgia dei pomeriggi senza compiti, di quella sensazione di quando a scuola ti avvisavano che forse il giorno dopo iniziava a nevicare e nel caso saresti rimasto a casa. E’ il bello della sorpresa non programmata e della quale non hai responsabilità.



Quando è l’ultima volta che ti sei visto in un ricordo dove ridi?

Ogni volta che inizio a scrivere una canzone riparto da un sorriso, da un ricordo adolescenziale o ancora precedente. La scrittura per me è uno scivolo, prima devi salire la scaletta dei ricordi per poi, scivolando verso il basso, riviverli e scriverli.



Il Tempo del mare mi trasmette la sensazione di quegli amori ambigui o incompleti, dove c’è ancora da remare e dove guardarsi è un po’ annaspare: cosa può fare capire che bisogna farsi dare ancora tempo per amare? Dove è il confine tra la testa e la pancia?

La mia chiave di lettura è anche un po’ poter contare fortemente su un’altra persona, quindi il confine tra testa e pancia sta nella fiducia. Il solo modo per remare insieme è essere sincronizzati, è la cura reciproca se no ti ribalti. La strategia funziona solo se guardi le spalle dell’altro perché è proteggersi ma è anche ascoltare i tempi come un contadino ascolta le stagioni. Vale in ogni rapporto umano, d’amore e d’amicizia.



Ne Le Abitudini della Domenica le canzoni non cambiano con l’età: dimmi una canzone per te senza tempo.

Mi piace Questo Inferno Rosa di Lucio Battisti, mi piace la costruzione dell’arrangiamento, mi piace come racconta i difetti di un partner. E’ difficile fare canzoni in cui si critica, è facile fare canzoni dove va tutto bene.



Ti sei dato una risposta se la vita è sogno o realtà?

La vita è realtà e questo è bello perché significa concretezza. E’ cose che puoi ritrovare, è la sicurezza di poter cambiare idea e tornare indietro.



Ti capita spesso di ridere seriamente? Inoltre “vorrei che questo inizio non finisse mai”: mi dici un incipit di una canzone o un libro che vorresti non finisse mai?

Non ho da raccontarti un inizio ma una fine. Paolo Giordano ha scritto che…scrive solo di cose che lo fanno commuovere e io mi ci sono ritrovato. Le mie canzoni sono legate a emozioni e sentimenti.



Alla fine possiamo dire che nella carne non hai più una spina e che dunque è certo che stai bene?

Assolutamente sì ma so che prima o poi la spina tornerà a farmi male. Ho quasi 40 anni, sono adulto e spero di avere costruito mezzi per poterla riconoscere, combattere e ascoltare.



Che accadrà nelle prossime settimane?

Il 24 novembre partirà il tour da Torino e poi fino andrà avanti fino a febbraio; comunque il tour resterà aperto almeno fino a marzo, quindi una pausa per poi tornare in estate.

