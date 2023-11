“Ora vorrei” è il titolo del mio nuovo inedito fuori in radio e in digitale. Per questo pezzo ho deciso di avvalermi di una scrittura musicale complessa e piuttosto inusuale. Ho voluto raccontare attraverso la metafora del sogno il percorso di un sentimento talmente profondo ed intenso tale da superare “le barriere dell’universo”.

Un percorso intriso di grandi emozioni condensate dal sogno e dal conseguente risveglio coscienziale: l’unico, secondo il mio immaginario, che è in grado veramente di fare chiarezza sui nostri sentimenti. La parte centrale del brano è composta da un assolo di chitarra che rappresenta lo spartiacque che separa la tagliente lama delle emozioni dalla potenza stessa dell’amore: ciò aspira ad esser un vero e proprio intermezzo di meditazione per l’ascoltatore.



Questo è un brano che non pretende di piacere al primo ascolto. Sono consapevole di evocare un messaggio complesso e di non aver seguito gli standard che la gente si aspetta da una mia canzone. Ho voluto mettermi in gioco scartando le cose più semplici, puntando a rappresentare allo stesso tempo sia l’impatto struggente dell’amore che la potenza dei sentimenti superbi. Ho curato questo pezzo maniacalmente sino all’ultima nota. Consiglio quindi di ascoltare il brano più volte nello stesso modo in cui ognuno di noi dovrebbe ascoltarsi nel profondo.



La prima parte del videoclip rappresenta il turbamento del protagonista che, immerso in un sogno, ha la convinzione di vivere l’amore in modo incompleto, differentemente dalla maniera profonda e immensa che lui desidera. Le immagini frammentate e le illusioni visive rappresentano anche la sua lotta interiore nell’affrontare la realtà e le sue percezioni distorte dell’amore. Il passaggio dalla realtà onirica, che si ispira a quanto di irreale e di irrazionale c'è nei sogni, al risveglio, è scandita da un dirompente assolo di chitarra elettrica che irrompe come punto di svolta del pezzo. La parte finale del filmato rappresenta la realtà dove l’amore è al centro di tutto. Il protagonista, a sorpresa, sulle ultime note del brano, dichiara il sentimento vero nei confronti della partner senza che lei si sia accorta di nulla di quanto accaduto, poiché ancora si deve svegliare. Questa rappresentazione cinematografica del rapporto tra il sogno e la realtà, non è altro che lo specchio delle nostre paure inconsce sull'amore e sui sentimenti. Il video sottolinea l’importanza di accettare se stessi e gli altri per quello che sono, e di acquietare le aspettative irrealistiche sull’amore. E’ un invito a vivere l’amore con consapevolezza e apertura, apprezzando ogni momento e imparando dagli errori. L’amore è un’esperienza complessa e piena di sfaccettature, che può portare gioia e dolore, ma che vale sempre la pena di essere vissuta.