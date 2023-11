Premio Pierangelo Bertoli, il programma della decima edizione

Sabato 4 novembre e domenica 5 novembre, al Teatro Storchi di Modena si terrà la decima edizione del Premio Pierangelo Bertoli, l’evento dedicato al cantautore sassolese, realizzato con la direzione artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

I biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket.it e presso il Teatro Storchi di Modena fino ad esaurimento posti. Sabato si terrà lo spettacolo “Le canzoni di Pierangelo”, nel corso del quale il grande attore Neri Marcoré interpreterà i più noti brani del cantautore sassolese duettando con Alberto Bertoli in un evento unico, mai andato in scena finora. Nel corso della stessa serata di sabato 4 novembre si esibiranno gli otto nuovi cantautori del Premio Pierangelo Bertoli - Nuovi Cantautori selezionati tra gli oltre 350 candidati. Questi i nomi: Marco Arati da Reggio Emilia con il brano “Quattro anni luce” e la cover “La Bala”, Emanuele Conti da Treviso con “Proiettile Bambolina” e la cover “Chiama Piano”, Marco Sforza da Reggio Emilia con “Italia Divina Commedia” e la cover “Una Strada”, Enif (nome d’arte di Francesca Fiandaca) da Torino con “Fango” e la cover “Due occhi blu”, il duo MASALA & FORESTA (nomi d’arte di Miriam Masala e Jo Foresta) da Savona con “Frastuono” e la cover “I Fiori che tu”, Micci (nome d’arte di Mattia Miccichè) da Palermo con il brano “Due Mondi” e la cover “Così”, Napodano (nome d’arte di Daniele Napodano) dal Belgio con “Storia di un Ratto” e la cover “Cose del Passato” e Pier (nome d’arte di Pierfrancesco Speziale) da Pescara con “L’abbraccio di Pompei” e la cover “E così nasce una canzone”. Al termine delle esibizioni ad uno di loro sarà assegnata la Targa Michele Merlo, conferita per il miglior testo. Il vincitore e riceverà un premio in denaro di € 1.000 e renderà omaggio a Michele Merlo interpretando un brano del giovane cantautore scomparso. I Nuovi Cantautori e Alberto Bertoli saranno accompagnati, nel corso delle due serata condotte da Andrea Barbi, dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli che vede Marco Dieci al pianoforte e chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Guido Pelati alle chitarre, Gigi Cervi al basso, Marco Bolgiani alla batteria e dalla voce di Monica Guidetti per i cori.



Domenica 5 novembre, Manuel Agnelli riceverà il Premio Pierangelo Bertoli, a Fulminacci verrà conferito il Premio Pierangelo Bertoli – Italia D’oro, Mario Venuti riceverà il Premio Pierangelo Bertoli - A Muso Duro e infine a Noemi sarà consegnato il Premio Pierangelo Bertoli – Per Dirti T’amo. Gli artisti saliranno sul palco del Teatro Storchi di Modena per ritirare i premi e regalare al pubblico delle esibizioni inedite.