Edoardo Baroni omaggia Charlie Parker con Yardbird Suite: il video

Oggi ho l'onore di condividere con voi un importante capitolo della mia carriera artistica: il mio nuovo singolo, "Yardbird Suite". Questa canzone rappresenta un omaggio sentito ad uno dei più grandi saxofonisti di tutti i tempi, Charlie Parker, ed è il risultato di un lungo percorso intriso di passione e dedizione. La musica di Charlie Parker, e in particolare questa meravigliosa composizione, è stata una costante fonte d'ispirazione nella mia vita. Fin dall'età di 11 anni, quando ho iniziato il mio viaggio nell'universo del jazz, il suono avvolgente e geniale del suo saxofono è stato il mio compagno più fedele. Lo definirei il mio primo amore musicale, la scintilla che ha acceso in me il fuoco della formazione in ambito artistico, il fulcro attorno al quale si è sviluppata la mia ardente passione per l'arte sonora. Con la sua magistrale combinazione di tecnica ed emozione, Parker mi ha sempre affascinato e continua ad incantarmi tutt’ora. Questo brano in particolare, mi ha sempre stupito moltissimo, soprattutto per la sua assoluta raffinatezza, per l’eleganza nel rapporto tra armonia e melodia. Negli anni, ho attraversato un percorso formativo e personale, studiando moltissimo, e in questo cammino tra le note ho registrato "Yardbird Suite" in varie interpretazioni e modalità. Ma solo oggi, dopo aver acquisito esperienza sia come artista che come insegnante di musica in diversi conservatori del Nord Italia, sento di essere finalmente pronto a presentare la mia personale interpretazione del pezzo, che spero risuoni come un omaggio adeguato e rispettoso all'opera originale. Con meticolosità e passione, ho cercato di fondere al meglio la potenza ritmica del brano con la mia vocazione per l'improvvisazione, concedendo alla chitarra solista e all’emozionalità del jazz di esplorare momenti di pura sognante musicalità.



Non posso che ringraziare i Maestri che hanno contribuito in modo determinante alla mia crescita artistica. Da Peo Alfonsi a Luciano Poli, Roberto Soggetti e Alessandro Lucchetti, questi straordinari insegnanti hanno sempre creduto in me e hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del mio talento e della mia visione musicale. Il videoclip che accompagna questa canzone, diretto dal noto e pluripremiato filmaker Alberto Baroni e girato al DavVero Atelier di Bolgare, in provincia di Bergamo, è una rappresentazione visiva della canzone stessa, una dedica sentita all'arte di Parker e alla sua eredità musicale. Dopo il mio secondo album, "Songs", un omaggio a molti dei miei punti di riferimento artistici, ho ritenuto fosse giunto il momento di condividere anche questa mia rilettura di una delle opere che porto nel cuore da sempre. La musica è un linguaggio universale e senza tempo, e l'arte è un faro eterno di ispirazione. Mi piace molto esplorare la bellezza intrinseca delle canzoni del passato, reinterpretandole attraverso il mio linguaggio personale, regalando così loro nuova luce e presentandole al pubblico di oggi. "Yardbird Suite" è per me molto più di una semplice canzone; è una celebrazione della musica in tutte le sue sfumature, un omaggio rispettoso al passato e alla tradizione, un intreccio suggestivo di influenze che spero possa catturare l'attenzione e il cuore di chi l’ascolta. È il mio affettuoso tributo a Charlie Parker e, al contempo, un dono per tutti gli amanti della musica. Spero possa portare un sorriso a tutti voi e una nuova prospettiva musicale nelle vostre vite.