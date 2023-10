La possibile scaletta del concerto di Fabri Fibra a Bologna

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Fabri Fibra a Bologna non è stata diffusa. Questa la scaletta del suo ultimo concerto prima della breve pausa, lo scorso settembre a Roma (tuttavia, il rapper a Bologna sarà la guest star dell'Halloween Party del Matis Club, e la setlist potrebbe dunque essere ridotta):

Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap in vena / Non crollo

Non fare la puttana

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena