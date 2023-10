La possibile scaletta del concerto di Ligabue a Rimini

Sono oltre 5mila i biglietti venduti a Rimini per il concerto del Liga, in programma lunedì 30 ottobre all'RDS Stadium. La scaletta ufficiale non è stata comunicata, considerata la volontà dell'artista di cambiarla (un po') ogni sera

Il tour di Ligabue è partito il 9 ottobre dall'Arena di Verona. Lunedì 30 ottobre l'appuntamento è all'RDS Stadium di Rimini, davanti a 5mila fan, accorsi da ogni angolo d'Italia e accampati fuori dal palazzetto già molte ore prima dell'inizio dello show.

Il ritorno all'insegna del "noi"

Intervistato da Il Resto del Carlino poco prima della data di Rimini, Luciano Ligabue ha spiegato come questo - per chi ha la sua età - sia il peggior inizio decennio di sempre. La pandemia, la guerra in Ucraina, i femminicidi, il conflitto Israele - Hamas. Come ci si comporta quando aumentano le paure e gli egoismi? "Immagino che le risposte possano essere diverse per ognuno", ha detto. "Ma in Dedicato a noi ho provato a raccontare dove sto cercando le mie. Stringendomi sempre di più a chi ho vicino, affidandomi alla memoria, accendendo di nuovo un senso di speranza e di appartenenza". Il suo nuovo disco nasce proprio da questo: dal bisogno di far parte di qualcosa, di un noi fatto di posizioni comuni, di una condivisione di valori, speranze, dubbi e convinzioni. Un noi che, a Rimini, si tradurrà in 5mila voci pronte a cantare successi storici e nuove hit.