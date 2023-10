La possibile scaletta degli Elio e le Storie Tese a Trento

Gli Elio e le Storie Tese sono tornati in tour. Nella serata di venerdì 27 ottobre, il Mi manca solo un dente e cerco di riavvitarlo tour approda al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento.

Ritorno sgradito

"Ritorno sgradito": così gli Elio e le Storie Tese hanno annunciato il loro ritorno. "Un racconto di straordinaria forza e verità", "Riconfermati i grandi classici", "Infelici a modo nostro", "Notizia incredibile? Fermiamoci a riflettere": questi i claim, a mo' di strilli di giornale, riportati sulla locandina del tour. Ogni giorno, innumerevoli volte, il gruppo si è trovato ad affrontare la seguente domanda: "Quando tornerete a suonare insieme?". In risposta a questa pressante curiosità, hanno scelto di riunirsi in un progetto autentico. Con la guida creativa del regista Giorgio Gallione, hanno annunciato il loro tanto atteso tour Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo. Cosa dobbiamo aspettarci dalle loro esibizioni dal vivo? Una completa immersione nei brani più celebri della loro carriera, ma anche un'analisi "fuori dal comune e ponderata" del panorama italiano, con il 2023 come sfondo, in cui gergo, umorismo, tocchi surreali e pensiero assurdo si combinano per dipingere un ritratto stravagante e attuale dell'Italia. Questo è quanto ha spiegato Gallione. Le canzoni degli Elio e le Storie Tese presentano personaggi variopinti, dagli ammaestratori di animali marini ai politici poco virtuosi, fino agli agricoltori in bilico tra biologico e transgenico. Gli spettacoli non saranno semplici concerti, ma vere e proprie performance teatrali.