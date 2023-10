Colapesce e Dimartino raddoppiano le sorprese. Dopo l’uscita di La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo, il brano manifesto sospeso nello spazio onirico dell'album Lux Eterna Beach in uscita il 3 novembre, il duo di cantautori siciliani ha pubblicato Ragazzo di destra, il secondo singolo estratto dal disco. Tra gli echi di John Lennon, la ballad prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo parla dell’oggi e descrive uno spaccato sociale poetico e crudo, senza mai giudicare, in un racconto senza morale che fotografa un Paese diviso in opposte fazioni accomunate però dall’incomunicabilità e dalla paura. Ha curato gli arrangiamenti degli archi il maestro Davide Rossi, musicista e produttore italiano più volte vincitore ai Grammy Awards e collaboratore in passato di artisti come Coldplay, Ed Sheeran, U2, Kanye West, Frank Ocean e molti altri. Rossi aveva già collaborato con Colapesce e Dimartino per i grandi successi Musica leggerissima e Splash, canzone Premio Della Critica Mia Martini e Premio Lucio Dalla all’ultima edizione del Festival di Sanremo.