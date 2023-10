Reunion Club Dogo, tre concerti al Forum di Milano. Le date

Il grande ritorno sul palco, nella città che li ha cresciuti è atteso nelle seguenti date: il 10, 11 e 14 marzo 2024. L'appuntamento per i tre concerti è al Mediolanum Forum, come annunciato dal gruppo sulla loro pagina Instagram

Dopo i misteriosi striscioni comparsi nei luoghi più rappresentativi della città e il video trailer con la partecipazione straordinaria di Claudio Santamaria e del sindaco di Milano Beppe Sala , i Club Dogo rivelano che forma prenderà la loro reunion, salutata con un entusiasmo (oltre 300mila follower raccolti in tre giorni nel nuovo profilo Instagram ufficiale @clubdogo, più di 10 milioni di visualizzazioni, oltre mezzo milione di like al trailer nelle prime 24 ore).

Il primo atto del nuovo triumvirato di Gué, Jake La Furia e Don Joe sarà un ritorno sul palco, e nella città che li ha cresciuti e che meglio di tutti hanno saputo raccontare: il 10, 11 e 14 marzo 2024 l'appuntamento è al Mediolanum Forum, per tre concerti.

I Club Dogo, gruppo fondato dai rapper Gué e Jake La Furia e dal produttore Don Joe, sono un’istituzione dell’hip hop italiano. Nel 2003 pubblicano il loro primo album autoprodotto, Mi Fist, considerato una pietra miliare del genere; il disco passa di mano in mano tra gli appassionati, partendo da Milano fino a conquistare tutta Italia, traghettandoli dall’underground alle classifiche con i successivi lavori, che hanno fatto la storia del rap. Insieme hanno pubblicato sette album, abbattendo per primi il soffitto di cristallo che confinava il rap in un campionato a parte. Con la loro crew, la Dogo Gang, hanno inoltre contribuito a portare al successo molti artisti di culto: un nome su tutti, Marracash.