Subsonica, Pugno di sabbia anticipa il nuovo album e il tour nel 2024

Dal nuovo singolo Pugno di sabbia al tour del prossimo anno, i Subsonica sono pronti per scrivere un nuovo capitolo della loro storia

La fine del 2023 coincide con un nuovo inizio dei Subsonica . Mercoledì 18 ottobre il gruppo ha presentato le tante novità in arrivo durante uno speciale showcase a Milano proponendo in anteprima l’inedito Pugno di sabbia. Il brano sarà il primo estratto del decimo album di inediti . Annunciato anche un tour nei principali palazzetti italiani.

Samuel , Boosta , Max Casacci , Ninja e Vizio hanno colto l’occasione per sviscerare aneddoti e curiosità sui loro lavori fino alla presentazione del potente brano Pugno di sabbia.

A oltre tre anni di distanza da Mentale strumentale, il gruppo è pronto per un altro viaggio in musica. I Subsonica hanno alzato il sipario sulla nuova era discografica celebrando la loro storia quasi trentennale. Da un palco montato su un ring, la formazione torinese ha regalato uno straordinario spettacolo proponendo tutti i primi singoli dei loro nove album.

La canzone, in uscita venerdì 20 ottobre, segnerà l’inizio di un nuovo capitolo del gruppo. La grande festa proseguirà con il tour al via il 3 aprile da Mantova per poi raggiungere numerose città, tra le quali Milano, Roma e Firenze fino alla conclusione nella loro città natale.

I Subsonica hanno raccontato: “Dopo ventisette anni di storia in una band ognuno di noi ha imparato a conoscere l’altro più di se stesso ed è sempre molto forte il sogno condiviso e la consapevolezza di avere costruito insieme una solidità capace di sfidare il tempo e le onde della sorte. A proposito di tempo l’appuntamento che si avvicina è importante: quello con il decimo album, che abbiamo voluto interpretare al massimo delle capacità, mettendo a disposizione anche il frutto delle singole esperienze, per realizzare un disco che in questo momento sentiamo fondamentale”.

Ecco le date del Subsonica Tour 2024:

3 aprile - Mantova, PalaUnical

4 aprile - Milano, Mediolanum Forum

6 aprile - Conegliano (TV), Zoppas Arena

8 aprile - Roma, Palazzo dello Sport

10 aprile - Bologna, Unipol Arena

11 aprile - Firenze, Nelson Mandela Forum

13 aprile - Torino, Pala Alpitour