Gloria Gaynor scrive a Madonna per la cover di I Will Survive

“Congratulazioni per il lancio del Celebration Tour” ha scritto Gloria Gaynor sui social sotto a un video indirizzato a Madonna. “Sono così felice di vederti in forma e pronta a prenderti una vacanza con i tuoi fan in tutto il mondo! A proposito, hai ottimo gusto musicale !”. Le parole di Gloria Gaynor per Madonna sono spontanee e frutto della stima e dell'affetto della leggendaria cantante per la popstar italo americana che nelle sue prime due tappe del Tour mondiale ha dimostrato davvero di aver recuperato la tenuta fisica per cui si è temuto quest'estate. Nel ringraziare la regina del pop, Gaynor ha menzionato esplicitamente la sua salute che aveva messo a rischio l'intero Tour. Come è noto, Madonna ha dovuto posticipare l'inizio del The Celebration Tour la scorsa estate a causa di una severa infezione batterica che l'ha condotta in terapia intensiva per alcuni giorni. La notizia, diffusa dal suo manager qualche giorno dopo il ricovero, aveva fatto il giro del mondo e aveva allarmato tutti i suoi fan. I tempi di recupero, una volta rientrata a casa, avevano immediatamente indotto il management a posticipare l'inizio della tournée che è partita da Londra sabato 14 ottobre. Lì, tra una canzone e l'altra è stata inserita, a sopresa, I Will Survive.

Madonna sul palco: la paura e l'amore per i figli



Madonna si sente una sopravvissuta e non ha mai nascosto la paura e lo spavento per quanto le è accaduto la scorsa estate, un episodio drammatico che le ha fatto comprendere quanto fosse necessaria una pausa per permettere al suo fisico un recupero ottimale prima di sottoporsi allo stress e alle fatiche del tour.

La cantante si è presa qualche momento per parlare di questo sul palco cogliendo l'occasione per ringraziare i suoi figli, la ragione per cui ha scampato il pericolo. I suoi figli, ha detto, sono il segreto per cui l'ha sempre scampata. Ogni volta che la sua vita è stata a rischio ha pensato con forza di dovercela fare per loro.

Madonna ha fatto spazio sul palco per quattro dei suoi sei figli in alcuni momenti dello show che abbraccia tutte le fasi della sua straordinaria carriera.

La più grande, Lourdes Leon, ha dato i voti alla performance di Estere (11 anni) che si è scatenata ballando. David, che ha compiuto diciotto anni, ha suonato la chitarra su Mother and Father; Mercy James si è seduta al pianoforte con sua madre per Bad Girl. Rocco Richie non era sul palco ma era tra le prime file ad applaudire la sua formidabile madre. Madonna arriverà in Italia per due date, il 23 e il 25 novembre. Entrambi i concerti, attesissimi, saranno senz'altro ricchi di soprese.