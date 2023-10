La possibile scaletta al concerto di Ligabue a Firenze

Ligabue, che ha da poco pubblicato il nuovo album in studio Dedicato a noi, è tornato in tour il 9 ottobre con due date all'Arena di Verona. Il 17 ottobre, dopo aver toccato oltre a Verona anche Torino, è atteso invece al Nelson Mandela Forum di Firenze.

L'importanza del "noi"

Nel tour, ampio spazio è dato alle canzoni tratte da Dedicato a noi. Ci sono i grandi successi, certo, ma ci sono anche i singoli che testimoniano il suo percorso artistico. Ma anche la sua voglia di dire che, di un noi, oggi più che mai c'è bisogno. "Noi" inteso come coppia, come famiglia, di sangue ma non solo. Perché, quando sale sul palco, Ligabue quel noi lo sente forte: "Ogni volta ho l’illusione che per un paio d’ore si condivida un po’ tutti uno stesso stato d’animo, forse degli stessi valori", ha spiegato. Lui si identifica nel noi sempre fuori moda, fuori posto, fuori tempo, che non subisce l'idea del mondo ma ne crea una sua.

Le date del tour

Dopo Firenze, il tour di Luciano Ligabue proseguirà in tutta Italia:

20 ottobre – Bologna, Unipol Arena

24 ottobre – Brescia, Brixia Forum

27 e 28 ottobre – Padova, Arena Spettacoli Padova Fiere Pad. 7

30 ottobre – Rimini, Stadium

3 e 4 novembre – Ancona, Pala Prometeo

6 e 7 novembre – Perugia, Pala Barton

10 e 11 novembre – Milano, Mediolanum Forum

13 e 14 novembre – Genova, Stadium

16 novembre – Livorno, Modigliani Forum

18 e 19 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

21 e 22 novembre – Eboli (SA), Pala Sele

24 e 25 novembre – Bari, Pala Florio

27 e 28 novembre – Reggio Calabria, Palasport

30 novembre e 1 dicembre – Messina, Palarescifina