Lisbona, mette la lancetta del tempo sulle Ventitre con una playlist

Luca Fratto, questo il nome anagrafico dell'artista, pubblica il nuovo singolo e per Skytg24, presenta i dieci brani che rappresentano il suo universo. Il filo conduttore è il tempo. Brani legati a momenti in ordine cronologico e raccontano quel percorso che lo ha fatto crescere fino a plasmare il suo modo di fare e concepire la musica

Deep Purple - Fireball

È stata una delle mie primissime sfide. Non avevo più di dieci anni. Passavo giornate intere in sala prove per cercare di riuscire a suonare quei maledettissimi colpi di cassa dell’intro del brano. Un viaggio nel tempo. Ricordi indelebili che restano nel cuore e nella mente.



Pink Floyd - Shine on you crazy diamond

Un sacco di volte ascoltavo mio padre suonare questo brano alla chitarra elettrica. Lui super patito di Gilmour e del suo suono fender, ha replicato le sue liriche all’infinito nelle mie orecchie. La leggenda del rock. Nel repertorio di tutti non deve mai mancare un loro brano.



Lucio Battisti – 29 Settembre

Mi affido al caso che vuole che il mio nuovo singolo sia uscito il 29 settembre. Il brano racconta dinamiche che alla tenera età in cui ho ascoltato questo pezzo, non ero in grado di comprendere. Le stesse dinamiche che ora, probabilmente, sono diventate uno tra i principali motivi di sfiducia relazionale che riesco a individuare. I brani di Lucio Battisti , finivano tra quelli in riproduzione durante i viaggi in macchina con mio

padre, il tutto accompagnato da qualche aneddoto su Lucio e il suo periodo alla Numero 1.



Coldplay - Don’t panic

Era il 2000 credo, mi era arrivato alle orecchie questo album delicato, ipnotico, rilassante. Lo riascoltavo veramente all’infinito. Ci sentivo i Radiohead di “ok computer” ma più gentili. È un album che ancora oggi sento prima di ogni mio live. È parte della mia routine prima di un concerto.



Led Zeppelin - Moby Dick

Non potrei non mettere anche loro. Avevo una fissa con John Bonham, il racconto della sua tragica fine mi aveva sempre scosso ma molto di più, il suo assolo di dodici minuti di batteria con le mani nel mezzo di Moby Dick. Il video del live, che avrò guardato decine e decine di volte, era all’interno di un dvd. Già, c’erano ancora i dvd.



Luis Armstrong - Dream A Little Dream Of Me

Ho avuto un periodo verso i quattordici anni, in cui mi addormentavo sempre e solo con la playlist dei suoi brani. La sua tromba di New Orleans mi cullava fino al risveglio. Un’artista straordinario , uno dei padri del jazz.



Blink 182 - All the small things

A scuola ero quello diverso perché non ascoltavo la tecno, molto in voga in quegli anni, ma i mitici Blink 182. Travis Barker era un assassino di bacchette e i primi tre album mi hanno rapito. Ho ancora una loro felpa con il semaforo in soffitta.



The Police - Roxanne

Sting è un’icona nel mondo della musica, da sempre è uno dei miei preferiti. Il suo modo di entrare in levare a gamba tesa sconquassando ogni anima che trova pace nel “battere”, mi ha sempre rapito. Un cantautore Ottobre 2007 stadio delle Alpi a Torino. Io c’ero.



Nirvana - Smells like teen spirits

Il mio primo concerto da cantante alla festa di Natale delle superiori. Tutta la scuola sugli spalti della palestra. Il secondo pezzo in scaletta era questo. Ricordo ancora l’odore dello scantinato in cui provavamo e le bacchette rotte, lasciandomi rapire nei ritornelli.



Modugno - Vecchio Frack

Ero a Cagliari con Morgan e suonavamo per due sere di fila. Morgan faceva il suo recital al piano. La seconda sera ero appena sceso dal palco, poco dopo avrebbe dovuto iniziare, l’ho incontro all’uscita del camerino e mi chiede di tornare sul palco con lui. Che vuoi fare? Facciamo Modugno? Ma che pezzo? Saliamo, imbraccio la chitarra. Non avevo ancora capito che volesse fare. Mi ha guardato e suggerito un sol

minore, poi ha Iniziato a raccontare di un vecchio frack. È stato un bel momento.