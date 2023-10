Judas Priest, pubblicano Panic Attack e il 6 aprile concerto a Milano

Panic Attack (Columbia Records/ Sony Music) è il nuovo singolo della band icona mondiale dell’heavy metal Judas Priest. Il brano anticipa il nuovo album Invincible Shield in uscita l'8 marzo 2024. L’annuncio dell’album è arrivato a sorpresa sul palco del PowerTrip Festival di fronte a oltre 200.000 fan. L’evento live, che si è svolto lo scorso sabato e che ha visto con i Judas Priest sul palco anche i Metallica, gli Iron Maiden e gli AC/DC, ha generato un'ondata di entusiasmo tra i loro fedelissimi fans di tutto il mondo. La band metal darà il via al suo tour mondiale l’11 marzo 2024 da Glasgow, per poi arrivare al Forum di Assago di Milano il 6 aprile 2024. Il tour mondiale toccherà anche la OVO Wembley Arena a Londra il 21 marzo 2024.



Negli ultimi 50 anni i Judas Priest hanno venduto oltre 50 milioni di album a livello globale e sono stati protagonisti di live nei più grandi stadi mondiali. Con l'evoluzione della loro musica e delle loro esibizioni dal vivo è nata una potente identità, un look che caratterizza il gruppo e che ha influenzato le nuove band metal. Ogni anno la leggenda dei Judas Priest continua a crescere, nel 2022 sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame e, in occasione del loro 50° anniversario di carriera, hanno realizzato un tour mondiale tutto esaurito. Ancora oggi i Judas Priest continuano a mantenere il titolo di una delle più grandi e migliori band britanniche del mondo.