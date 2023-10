Demodée, in fuga dalla quotidianità con i suoi Specchi

Eccomi di möly racconta di una persona abituata a vivere l’amore e l’essere amata come una performance: sparire e nascondersi nelle aspettative dell’altro seppur cosciente del fatto che le deluderà. Ma il copione cambia e per la prima volta incontra qualcuno disposto a vederla per quello che è, a conoscerla, a cercarla nel silenzio. Si concede ai suoi occhi sperando che le sappiano rivolgere la gentilezza che lei stessa non si è mai saputa riservare