“Èokey” è il titolo del mio nuovo omonimo singolo, un brano che rappresenta pienamente me e il mio messaggio, la mia missione artistica: essere se stessi, senza compromessi. È un'immersione nella bellezza dell'autenticità. Sono un rapper brasiliano classe 2000, a 3 anni mi sono trasferito nelle Marche con la mia famiglia e dopo aver rilasciato i miei primi brani sui digital store, ho avvertito forte dentro me la necessità di affrontare una sfida universale, quella di ricercare la verità e l'originalità in un mondo che spesso ci spinge a conformarci. La pressione sociale di adattarsi agli standard predefiniti è una realtà con cui tutti noi dobbiamo confrontarci, soprattutto i giovanissimi della mia generazione, e questo brano è la mia risposta alla sfida. Le liriche evocative narrano una storia di passione e complessità emotiva, tracciando un percorso che attraversa il mare agitato dei sentimenti umani. Ho voluto dar voce a tutte le sfumature dell'amore per condurre l'ascoltatore in un viaggio nel proprio microcosmo interiore.



Per la produzione, mi sono affidato al magico tocco di Miror B, producer con il quale ho avuto la fortuna di collaborare. Insieme, abbiamo deciso di esplorare sonorità di matrice elettronica, per consegnare al pubblico una canzone che fosse in grado di toccare le corde dell'anima, ma che al contempo risuonasse leggera e d’impatto. In poco più di 3 minuti, sfioro ed esploro le esperienze personali e le piccole grandi lotte interiori, seguendo il ritmo dei battiti del mio cuore. Ho scelto la contemporaneità della trap come veicolo per trasmettere un messaggio di autoconsapevolezza, cercando di portare ordine nello scompiglio delle emozioni e di gettare luce nella coltre delle sofferenze. La musica ha il potere di farci sentire vivi, e con “Èokey” ho fatto del mio meglio per catturare questa sensazione.



Le strofe del brano sono taglienti e cariche di riflessioni; prendono per mano i sensi e ci guidano nell'esplorazione dei dubbi, delle incertezze e delle aspettative che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Ho messo in evidenza le catene dell'insicurezza che spesso imprigionano la nostra individualità, facendoci diventare "specchi arrampicati da un pezzo", riflessi spenti dei nostri sogni e delle nostre ambizioni, perché ritengo sia importante parlare di queste tematiche, anche e soprattutto per far sentire i giovani compresi, meno soli e adatti in una società che spesso li etichetta e li emargina.



La musica è in grado di trasmettere emozioni in modo unico, e il ritornello del brano, con la domanda provocatoria "Quando ti fisso viaggio, cosa mi fissi a fare, è ok?", cattura l'essenza di una relazione di coppia tumultuosa, esprimendo il desiderio di trovare una connessione vera e sincera in mezzo alle perplessità ed evidenziando la profonda necessità di approvazione e rassicurazione nelle dinamiche amorose. Un dinamismo che ho voluto rendere al meglio anche nel videoclip, diretto da Andrea Rota, che penso aggiunga tanta energia e tanto carisma al progetto nel suo complesso. Nelle sfumature d'arte che avvolgono la release, un tocco di eleganza e classe è stato dato anche grazie alla preziosa collaborazione di Trippat. Con un estro e una cura al dettaglio degni di nota, l’azienda ha dipinto di vividi colori la parte visiva del pezzo, cucendo con grazia il balaclava che indosso nel video e nella copertina del singolo. In questo modo, ho creato un piccolo mosaico musicale, dove il visivo si fonde con l'auditivo, per dar vita ad un intreccio che mi auguro riesca ad incantare occhi, anima e orecchie del pubblico.



“Èokey” è un viaggio attraverso l'amore e l'autoesplorazione e spero con tutto il cuore che lasci un'impronta duratura nel panorama musicale italiano e che le sue parole possano continuare a risuonare nella memoria emotiva di chi la ascolta. Mi auguro davvero che "Èokey" possa ispirarvi a essere autentici, a lottare per ciò in cui credete e a trovare la bellezza dell'essere veri, indipendentemente da tutto e tutti.