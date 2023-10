Grimoon, il volo della speranza è I wish I could fly: il video

“I wish I could fly” è probabilmente il pensiero che migliaia di migranti fanno gli occhi

puntati al cielo sopra il mare che devono attraversare. Per realizzare questo video ci siamo quindi ispirati al volo. E in questo caso, il volo è quello di un gigantesco uccello colorato che raccoglie i bambini, le speranze…in particolare questo uccello salvatore incontra tre bambini: un neonato teso dalle mani di sua madre all’aeroporto di Kabul, una bambina rimasta senza acqua su un barcone nel Mediterraneo e un bambino salvato in mare. Nella realtà, solo due di questi tre bambini sono sopravvissuti perché la bambina senza acqua purtroppo si chiamava Loujin ed è morta di sete all’età di 4 anni il 10 settembre 2022 su un barcone disperso nel Mediterraneo.



Mentre scrivevamo la sceneggiatura di questo corto, le storie di bambini rifugiati da

raccontare affluivano ininterrotte e risultava davvero difficile scegliere quali includere nella nostra narrazione perché erano tutte storie strazianti. Abbiamo affidato disegni e animazioni all’artista Elisa Bonandin che ha mantenuto uno stile semplice e asciutto con pochi dettagli per raccontare questi drammi. L’immagine è

spoglia, gli ambienti semplici, contano solo i protagonisti: i bambini e i loro occhi. Le

immagini, assieme alla musica sono un crescendo che si svela nel suo finale.



Questo cortometraggio è parte del film Il viaggio di Alan, mediometraggio che racconta il viaggio di un bambino e di suo padre a bordo di una barca-conchiglia. Nella loro avventura incrociano diverse storie, e una mattina quando Alan si sveglia, vede uno stormo di uccelli che ci è piaciuto immaginare proprio così come viene descritto in questo cortometraggio. Il viaggio di Alan è un commovente racconto ispirato dalla tragica vicenda del piccolo Alan Kurdi, il bimbo siriano ritrovato morto sulle rive del mare e la cui amara foto è divenuta iconica del dramma di chi deve scappare per trovare una vita migliore da altre parti, spesso non riuscendoci.



Il nostro film è composto da 8 capitoli e “I wish” è uno di questi. Attualmente “Il Viaggio di Alan” sta partecipando a numerosi festival cinematografici. Il nostro nuovo disco, Clair Obscur è uscito il 14 aprile per la Tempesta Dischi ed è a supporto di Mediterranea Saving Humans, con un merchandising dedicato di cui parte dei

proventi viene versato a sostegno delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.