Lucrezia Arcifa, i non detti sono in L'Unica cosa che Hai: il video

L’unica cosa che hai è un brano che mi coinvolge emotivamente in modo particolare. È un messaggio rivolto a una persona che mi è stata vicino ma non per abbastanza tempo da permettermi di dimostrare quanto davvero valevo e quanto fossi importante per me. Non avendo avuto modo di dirgliele di persone queste parole, ho trovato la forza di esprimerle in una canzone. Grazie alla grande esperienza di Remo Elia e alla collaborazione con il maestro Oliver Lapio siamo riusciti a comporre questo brano utilizzando un arrangiamento equilibrato e di tendenza pur mantenendo una personalità forte.



Il videoclip abbiamo deciso di realizzarlo direttamente durante la registrazione del singolo negli studi dell’etichetta “ La mia song” perché non volevo assolutamente che sembrasse qualcosa di costruito o di artificiale, ma desideravo qualcosa di semplice e trasparente proprio come sono io. È stato interamente girato dal regista cinematografico Nilo Sciarrone che, con grande professionalità ha saputo cogliere, valorizzare e fissare le emozioni che intendevo trasmettere in questo brano. Mi auguro e spero che “L’unica cosa che hai” sia solo l’inizio di una duratura collaborazione con Remo Elia ed il suo staff e che da tale sinergia possano nascere nuovi successi in futuro.