Christopher e la sua “Beautiful life”: “Vivere, sempre, ogni istante”

Negli istanti che mi separano dall’intervista con Christopher si sente, in un’altra stanza, “Italodisco” dei The Kolors, hit che ci ha accompagnato negli ultimi mesi e successo non solo italiano. Ad ascoltare la canzone di Stash & Co. È proprio Christopher, incuriosito da questa canzone di cui, poco dopo, mi confida voler fare un’altra versione. “Questa canzone mi piace molto. Conosco Andrea Bocelli ma non molti altri artisti italiani…ma sono curioso di immergermi nella musica di questo paese. Spero di tornare presto, magari con un mio live” aggiunge sorridendo.

Christopher, tra musica e recitazione

“Questa è la mia prima volta in Italia per lavoro, spero di poter tornare a novembre per fare un concerto. Se non accadrà, pubblicherò nuova musica (sto lavorando all’album che uscirà l’anno prossimo) e poi verrò nuovamente qui. La promessa è sicuramente di tornare nei prossimi sei mesi, su questo non ho dubbi!” Ha un sorriso contagioso Christopher, cantautore e musicista danese, ma anche attore, visto il ruolo nel film “A Beautiful Life”, in cui interpreta Elliott, pescatore segnato da un passato doloroso che quasi per caso diventa un cantautore di grande successo anche grazie a Lilly, producer di cui si innamora.

"A Beautiful Life"

“Faccio musica da dieci anni e mi sento un artista, certo. Ma con la recitazione c’è sicuramente un legame molto forte. La possibilità di avere una parte in un film è arrivata tre anni fa, ed è stata un’avventura nuovissima per me. Ho imparato una nuova professione, anche sin dall’inizio ero cosciente che non sarei mai riuscito a diventare un vero attore in sei mesi. Ho studiato bene il personaggio di Elliott, con cui condivido la passione per la musica. Lui, però, ha perso i genitori da piccolo, mentre io sono cresciuto in una famiglia normalissima: ho un fratellino, un cane e i miei genitori sono spostati da vent’anni. Ho parlato con alcune persone che in passato hanno vissuto un dramma simile a quello di Elliott, proprio per capire al meglio le loro emozioni. È stato un esercizio importante. Ma mi ha permesso di immergermi al meglio in questo ruolo. E di interpretare la canzone con tutte le emozioni possibili".