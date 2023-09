Europe, in concerto a Milano col Time Capsule Tour

Straordinario successo per Europe: la storica rock band svedese celebrerà nel 2023 40 anni di carriera con una serie di eventi che ripercorreranno tutte le tappe fondamentali di un percorso irripetibile. Il concerto che Europe terranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano il prossimo 2 ottobre fa registrare, a ben sette mesi dall’effettivo svolgimento, il tutto esaurito in prevendita! Nel 1983 Europe pubblicavano l’omonimo album di debutto. Da allora la band ha venduto milioni di copie, facendosi conoscere in tutto il mondo in seguito alla release nel 1986 di The Final Countdown.



Time Capsule Tour vedrà Europe esibirsi in diversi concerti in tutta Europa. Questi show celebreranno la carriera della band con una scaletta basata sui grandi classici, che passerà in rassegna la discografia del gruppo e i brani preferiti dai fan.

Joey Tempest dichiara: “Grazie a tutti i nostri fan che ci seguono, siamo onorati di essere ancora qui oggi, a incidere dischi e fare concerti in tutto il mondo. 40 anni fa avevamo un sogno e, oggi, dopo 11 album, eccoci qui! Non vediamo l’ora di vedervi tutti a ottobre per questo tour molto speciale!”.