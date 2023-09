Zetas, ''Bomberz'' è un tributo a “I guerrieri della notte”: il video

Siamo le Zetas, ovvero Annarella e Miriade, questo è il nostro nuovo singolo e videoclip ''Bomberz''. Sulla produzione di Tonico70, il nostro brano si ispira all'iconico film del 1979 ''The Warriors'' (in italiano “I Guerrieri della Notte” nda), ambientato tra le gang e le bande di Coney Island a New York in un momento storico che sarà poi importantissimo per la cultura Hip-Hop in tutto il mondo. Non abbiamo solo descritto un film, lo abbiamo portato ai nostri anni e nelle nostre periferie, sviluppando un sound unico ed esplosivo che si fa strada, come i guerrieri per le strade americane, noi per la zona orientale della nostra città, Salerno. Il testo, infatti, è un manifesto del nostro modo di fare rap: dare il tutto per tutto senza compromessi, in una città che somiglia a una giungla e che non risparmia nessuno. I nostri slang portano avanti la cultura dall'underground per l'underground, e abbiamo creato un'estetica lontana dal modello rap dell'individualismo. Tutto l’opposto: noi siamo un gruppo di ragazze che va avanti insieme, perché nell'Hip-Hop la componente fondamentale è l'unione.



Il progetto Zetas è attivo dal 2020, ma abbiamo voluto creare musica di qualità prendendoci il tempo necessario affinché il nostro lavoro ci soddisfacesse a pieno. Vogliamo comunicare che i ragazzi e le ragazze dei quartieri popolari come noi, possano realizzare i propri sogni e che farlo non è impossibile. Nel videoclip realizzato dal regista Pierpaolo Perna, siamo rimaste fedeli al film cercando di mettere quanti più riferimenti cinematografici possibili, ricreando, però, il nostro filo conduttore della storia, ambientandola per le strade della nostra città d'appartenenza. Anche i gilet in pelle marrone che abbiamo creato e indossato per il video, sono un chiaro riferimento a quelli che vestivano i guerrieri nella pellicola cult. Dopo aver scritto il brano, creare le toppe ci è sembrato il segno distintivo che mancava per ricreare una vera gang di sole ragazze. "Bomberz" può essere la voce di chiunque si possa rispecchiare in un ambiente di strada, aggregazione, palazzi e sogni. Stare nel gioco e creare la propria identità per noi è come una scuola. Infatti, il nostro primo album "Didattica", che uscirà proprio domani per DJ’s Choice / Four Flies Records, riassume bene questi concetti portando la disciplina del rap nelle strade come tra i banchi di scuola. "Bomberz" è il pezzo apripista del disco. È stato un album a cui abbiamo lavorato parecchio, tutte le produzioni di Tonico 70, per noi un'istituzione dell'Hip-Hop in Campania, con le nostre liriche sono diventate tracce uniche, nel sound diverse tra loro ma collegate da un filo che le unisce tutte. Dopo l'uscita del nostro 7" "Amo'", siamo pronte a farvi ascoltare "Didattica", un disco lontano dai soliti schemi e che fa d'avanguardia ad uno stile unico che mischia il "vecchio" e il "nuovo". Speriamo che il nostro sound possa far innamorare quante più persone possibili, e che le stesse riescano ad immedesimarsi nei nostri testi e sensazioni.