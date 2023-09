Giovedì 28 settembre, il gruppo milenese terrà l'ultimo concerto del Romantico Tour, che li ha visti impegnati in 40 date da nord a sud dell'Italia. La scaletta ufficale non è stata svelata, ma probabilmente seguirà l'ordine degli ultimi show (con alcune sorprese)

All'Arena di Verona, i Modà porteranno uno show un po' diverso dagli ultimi concerti. Hanno aggiunto brani in scaletta, e hanno voluto due ospiti d'eccezione: Ale & Franz . "Due comici all'interno di un concerto musicale può apparire una stranezza. Consapevoli che si tratterà di una serata che avrà anche risvolti malinconici abbiamo voluto inserire un sorriso " ha spiegato Kekko. I Modà, del resto, non sono più quelli dei concerti pop-rock in stadi e palazzetti. Oggi ad accompagnarli c'è un orchestra, e ci sono i momenti parlati ricchi di ricordi e di racconti.

Quello di giovedì 28 settembre, per i Modà , è il concerto conclusivo di un anno straordinario. Il gruppo guidato da Kekko Silvestre, dopo aver presentato Lasciami a Sanremo lo scorso febbraio, ha dato il via ad un tour tra festival e teatri, collezionando 90mila presenze. Ora, manca solo il gran finale.

La scaletta

La scaletta del concerto dei Modà all'Arena di Verona non è stata diffusa. Kekko Silvestre ha promesso sorprese, alcuni cambiamenti, e persino un'anteprima: "All’Arena di Verona suoneremo per la prima volta in anteprima il nostro nuovo singolo Il foglietto col tuo nome, in uscita venerdì 29 settembre", ha annunciato su Instagram.

Durante gli ultimi concerti del Romantico Tour, i Modà hanno suonato le seguenti canzoni:



Intro

Gioia

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

In tutto l’universo

Quello che non ti ho detto (Scusami)

Nuvole di rock

Cuore e vento

Salvami

Favola

Stella cadente

Lasciami

Tappeto di fragole

Arriverà

La notte

Come un pittore

Viva i romantici