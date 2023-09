Garbo stabilisce un Contatto verso una nuova vita: il video

Questo è il video di Contatto, secondo singolo estratto dal mio nuovo album Nel

Vuoto, che è stato pubblicato da Egea Music il 21 Aprile. La parola, il suono e l'immagine salgono sul velivolo della creatività per intraprendere

un lungo viaggio nello spazio profondo e ritrovare se stessi, “Qualcuno” con cui

confrontarci per dare un senso alla nostra esistenza. Questo viaggio invita a bordo le

Nuove Generazioni, perché “i bambini corrono sulla strada e sanno che in fondo alla

lunga via c'è luce”. La ricerca della vita, la nostra e quella “Altra”. Quindi, il senso

della nostra vita, giorno per giorno, cercando e trovando una motivazione importante, la nostra reale vocazione, il coraggio di sperimentare, il sogno profondo da realizzare per renderci persone in grado di donare a noi stessi e ancor di più agli altri arricchimento interiore e reale, crescita di vedute, equilibrio e armonia.



Questo è lo scopo dell'esistenza che tramandiamo di generazione in generazione,

sempre e per sempre. Uno dei principali obbiettivi dell'intero progetto Nel Vuoto, è quello di raggiungere una ideale curvatura Spazio-Tempo tale da permetterci di attraversare e visualizzare passato, presente e futuro attraverso il suono, la parola e l'immagine; e tutto questo nell'arco di pochi minuti e secondi. Il nostro corpo non può viaggiare alla velocità della luce, ma la mente sì. Questo è possibile utilizzando l'Arte come materia che diventa veicolo di trasporto. Lo spazio e il tempo si azzerano e questo ci permette di "scorribandare" tra Passato e Futuro, (con base transitoria nel Presente), quando, dove e come ci pare.



In questa Nuova Dimensione non esistono mode, etichette, generi. Qui esiste un Nuovo Mondo con un Nuovo Essere Umano che porta con sé il bagaglio dei valori del passato e la sua memoria priva di nostalgie, viaggiando verso un futuro da arricchire con nuove scoperte ed esperienze. Nel reale e nel quotidiano stiamo galleggiando in un vuoto culturale e sociale enorme. Tutto questo provoca una tangibile solitudine intellettuale e fisica. Da qui, molto spesso, nasce disagio sociale, sensazione di fallimento, isolamento e conseguente tentativo di fuga da una realtà che spesso appare surreale. Sono un uomo del "900" che riflette e vive questi tempi, ma tutto si può superare, e ricreare così i presupposti per edificare nuovi spazi e prospettive nella cultura sociale che si riflette poi nella vita quotidiana di ogni singolo individuo.

Il brano Contatto e relativo video traggono ispirazione anche da certo cinema. I

film Contact e Segnali dal Futuro fanno idealmente da scenario ad un tema

esistenziale e vitale dove le domande sovrastano le poche risposte che l'essere

umano può dare rispetto la propria esistenza. “I bambini corrono nella strada e loro sanno che alla fine c'è la luce. Le mamme possono solo guardare, solo guardare... e così sempre, per sempre e sempre ancora, per noi...La palla rotola e va proprio là, noi possiamo solo guardare, solo guardare...e i bambini salgono, salgono... e così sempre, per sempre e sempre ancora... per noi, per noi".