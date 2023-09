Doja Cat, il suo nuovo, atteso album si intitola Scarlet

Intanto l'artista ha annunciato il suo primo tour come headliner in Nord America, “The Scarlet Tour”, che comincerà in questo autunno con special guest Ice Spice e Doechil

È uscito oggi Scarlet (Kemosabe Records/ RCA Records), il quarto attesissimo album di inediti della superstar multiplatino vincitrice di un Grammy Award Doja Cat.

Online il videoclip del brano “Agora Hills”, girato a Pomona e Koreatown a Los Angeles e diretto da Hannah Lux Davis e Doja Cat. Una riproduzione del nuovo album è apparsa in diverse località degli Stati Uniti, con un QR code che ha consentito ai fan di ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo disco.



L’album è stato anticipato dai brani “Balut”, “Demons”, “Attention” e dal singolo attualmente in radio “Paint The Town Red”, che ha già raggiunto 340 milioni di stream, 55 milioni di views su YouTube, la #1 della classifica globale di Spotify, la #1 della classifica globale di Shazam, la #2 della classifica globale di Apple Music, la #5 della classifica italiana di Shazam, la #6 della classifica Viral globale di Spotify e oltre 2 milioni di video su Tik Tok. Il singolo è entrato nella storia conquistando la #1 nella classifica Billboard Hot 100 e nella classifica Global 200, diventando così la prima canzone rap a raggiungere la vetta della classifica Billboard 100 quest’anno. Inoltre, ha raggiunto la #1 della Top 50-Usa Charts: è la prima volta su Spotify che una canzone rap di una donna solista raggiunge la vetta delle classifiche.



Scarlet Tracklist:

1. Paint The Town Red



2. Demons

3. Wet Vagina

4. Fuck The Girls

5. Ouchies

6. 97

7. Gun

8. Go Off

9. Shutcho

10. Agora Hills

11. Can’t Wait

12. Often

13. Love Life

14. Skull And Bones

15. Attention

16. Balut

17. WYM Freestyle



Doja Cat recentemente si è esibita agli MTV Video Music Awards2023 e ha vinto il Best Art Direction per il video del suo brano “Attention”. All’inizio dell’estate Doja Cat ha annunciato il suo primo tour come headliner in Nord America, “The Scarlet Tour”, che comincerà in autunno con special guest Ice Spice e Doechil.