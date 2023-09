La scaletta del concerto dei Pooh a Napoli

Impegnati in un tour che li ha portati (e li porterà) in tutta Italia, i Pooh giovedì 21 settembre sono attesi all'Arena Flegrea

Alle spalle, i Pooh, hanno cinquant'anni di carriera e oltre cento milioni di dischi venduti. Un successo enorme, il loro, che non è solo italiano e che continua a regalare al gruppo concerti sold-out, affollatissimi di fan di diverse generazioni. Il 21 settembre, il tour Pooh - Amici per sempre li condurrà all'Arena Flegrea di Napoli.

Un tour che celebra l'amicizia

Nell'estate appena finita, i Pooh hanno portato in scena concerti evento all'Olimpico di Roma e a Milano San Siro. Successivamente, hanno dato il via al loro tour Pooh - Amici per sempre. Dopo Napoli li attende la Manin di Codroipo (24 settembre), l'Arena Estiva Fiera di Bergamo (27 settembre), l'Arena di Verona (29, 30, 31 settembre e 1 ottobre), il Forum di Assago (5 e 6 ottobre), l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (7 ottobre), il Pala Alpitour di Torino (13 ottobre), il Nelson Mandela Forum di Firenze (14 e 15 ottobre), il Palaflorio di Napoli (18 e 19 ottobre) e il Palasele di Eboli (21 ottobre).