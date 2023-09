Marco Mengoni e Franco 126, esce una nuova versione di Un'altra storia

Esce venerdì 22 settembre Un’Altra Storia (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo di Marco Mengoni estratto dall’ultimo album Materia (Prisma) in una veste inedita con la partecipazione sorprendente del cantautore romano Franco126 . Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Marco Mengoni annuncia l’uscita di Un’Altra Storia feat. Franco126 , un regalo speciale in una veste inaspettata per chiude il viaggio della trilogia Materia , certificata oggi cinque volte disco di platino. Materia è il progetto discografico che due anni fa ha dato vita ad un percorso straordinario, portando in vetta alle classifiche streaming, radiofoniche e di vendita brani che rappresentano le diverse sfumature artistiche di Mengoni .

Un’Altra Storia feat. Franco126 è l’incontro inedito di due artisti apparentemente diversi che sono riusciti a unirsi per creare una collaborazione unica e inaspettata, un incastro perfetto che fotografa alcuni momenti vissuti nel passato, riuscendo così a donare al brano una sfumatura malinconica in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. n Un’Altra Storia, scritto da Federico Bertollini (Franco126), Francesco Catitti e Davide Petrella e prodotto da E.D.D., Katoo e Benjamin Ventura, convivono la forza di affrontare intensamente i ricordi, alcuni vissuti intensamente e altri che non si ha avuto il coraggio di vivere per poter essere raccontati, e che quindi si possono solo idealizzare. Viscerale e carico di sentimenti, Un’Altra Storia è un brano che, sin dal primo momento, rappresenta una presa di coscienza che spinge a custodire tutte quelle emozioni, positive e negative, che nonostante tutto caratterizzano ognuno di noi. Dopo una stagione estiva segnata dal successo di Pazza Musica, il duetto platino con Elodie, e il tour Marco Negli Stadi tutto sold out con il gran finale al Circo Massimo di Roma, Marco Mengoni partirà a ottobre con il suo viaggio live oltre confine: un tour in arene importanti che segna giá il primo sold out a Francoforte (27 ottobre) e che toccherà, dopo il debutto a Barcellona (18 ottobre), anche Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e Monaco (2 novembre). Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it.