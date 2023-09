Fulminacci, un nuovo tour e il primo concerto live in un palasport

La musica di Fulminacci non si ferma. Dopo aver comunicato l’uscita del nuovo singolo Filippo Leroy il 15 settembre, l’artista romano ha annunciato non solo le date dei live del Fulminacci – In Tour, attesi nel mese di aprile 2024, ma anche il debutto sul palco di un palazzetto, il Palazzo dello Sport di Roma, previsto il 13 aprile 2024. Le performance toccheranno le città di Milano (4 aprile), Venaria Reale (9 aprile), Napoli (12 aprile), Roma (13 aprile), Firenze (18 aprile), Bologna (22 aprile) e Padova (24 aprile). I biglietti sono già disponibili in prevendita sui circuiti di vendita e di prevendita abituali.